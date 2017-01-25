наверх
25.01.201717:03
Курсы валют НБУ
  • EUR29.27- 0.02
  • USD27.23- 0.10
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Китайские инвесторы купили футбольный клуб "Сумы"

    (обновлено: )6521
    Переговоры продолжались два месяца. Результатом стало подписание договора между партнерами - Сумской облгосадминистрацией, руководством СНПО и Китайской инвестиционной группой.
    Подписание соглашения о покупке инвесторами из Китая футбольного клуба Сумы
    0542.ua

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Китайская инвестиционная группа приобрела футбольный клуб "Сумы", который является наследником краснопольского "Явора" и выступает с сентября 2008 года, сообщает местное издание 0542.ua.

    Результатом двухмесячных переговоров стало подписание договора между партнерами — Сумской облгосадминистрацией, руководством Сумского научно-производственного объединения (СНПО) и Китайской инвестиционной группой.

    Курировать проект будет Иван Боршош, а тренировать игроков — Владимир Лютый.

    0542.ua
    Подписание соглашения о покупке инвесторами из Китая футбольного клуба "Сумы"

    "Мы сделаем все, чтобы ПФК занял в общем рейтинге не ниже 6-й позиции. Главная цель – Высшая Лига", — цитирует издание представителей китайской группы.

    Напомним, в конце декабря Федерация футбола Украины и футбольный клуб "Днепр" получили письмо-предупреждение от ФИФА, в котором говорится о возможном переводе "Днепра" в первую лигу: если клуб до 18 января не погасит долги перед агентом Гинесом Карвахалем Сельером, который представлял интересы тренерского штаба Хуанде Рамоса, то 31 января КДК ФИФА рассмотрит решение о переводе "Днепра" в первую лигу. Клуб покинули еще семь игроков.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Флаги Украины и Польши
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке
    Мусор во Львове
    С душком. Львов утопает в мусоре
    Эмигрант на стройплощадке
    Уехать или остаться. Миграционная дискуссия в Украине