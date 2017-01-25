Китайские инвесторы купили футбольный клуб "Сумы"

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Китайская инвестиционная группа приобрела футбольный клуб "Сумы", который является наследником краснопольского "Явора" и выступает с сентября 2008 года, сообщает местное издание 0542.ua.

Результатом двухмесячных переговоров стало подписание договора между партнерами — Сумской облгосадминистрацией, руководством Сумского научно-производственного объединения (СНПО) и Китайской инвестиционной группой.

Курировать проект будет Иван Боршош, а тренировать игроков — Владимир Лютый.

0542.ua Подписание соглашения о покупке инвесторами из Китая футбольного клуба "Сумы"

"Мы сделаем все, чтобы ПФК занял в общем рейтинге не ниже 6-й позиции. Главная цель – Высшая Лига", — цитирует издание представителей китайской группы.

Напомним, в конце декабря Федерация футбола Украины и футбольный клуб "Днепр" получили письмо-предупреждение от ФИФА, в котором говорится о возможном переводе "Днепра" в первую лигу: если клуб до 18 января не погасит долги перед агентом Гинесом Карвахалем Сельером, который представлял интересы тренерского штаба Хуанде Рамоса, то 31 января КДК ФИФА рассмотрит решение о переводе "Днепра" в первую лигу. Клуб покинули еще семь игроков.