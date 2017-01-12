Спорт
RSS

"Ювентус" подписал контракт с 22-летним защитником Маттиа Кальдарой

(обновлено: )1610
Сообщается, что контракт "Ювентуса" с 22-летним защитником Маттиа Кальдарой, который ранее выступал в составе "Аталанты", подписан до 2021 года.
Игроки Ювентуса во время тренировки
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" подписал контракт с 22-летним защитником Маттиа Кальдарой, сообщает Р-Спорт.

Год футболистов Динамо за три минуты. Видео
ФК "Динамо" Киев/Youtube
Лучшие моменты "Динамо" в 2016 году за три минуты

Игрок ранее выступал в составе "Аталанты". Контракт с ним до 2021 года. "Ювентус" заплатил за Кальдару 15 миллионов евро, которые будут выплачены в четыре транша. При выполнении определенных условий "Ювентус" может выплатить "Аталанте" 6 миллионов евро в качестве бонуса.

Маттиа Кальдара до 30 июня 2018 года продолжит выступать за "Аталанту" на правах аренды. Если он достигнет определенных целей за этот период времени, клуб из Бергамо получит еще 4 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Кальдара провел за "Аталанту" 11 матчей в чемпионате Италии, забив 3 мяча.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" подписал контракт с 10-летним палестинским футболистом. Рашид Аль-Хаджави был замечен футбольными специалистами после того, как в YouTube появилось несколько роликов с его техникой владения мячом. Юный футболист родился в Норвегии в палестинской семье.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
ФБР
Смена власти в США
Бунт "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО
Украина в снежном плену - испытание власти
Взять и запретить. Культурная война с РФ