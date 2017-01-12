КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" подписал контракт с 22-летним защитником Маттиа Кальдарой, сообщает Р-Спорт.

Игрок ранее выступал в составе "Аталанты". Контракт с ним до 2021 года. "Ювентус" заплатил за Кальдару 15 миллионов евро, которые будут выплачены в четыре транша. При выполнении определенных условий "Ювентус" может выплатить "Аталанте" 6 миллионов евро в качестве бонуса.

Маттиа Кальдара до 30 июня 2018 года продолжит выступать за "Аталанту" на правах аренды. Если он достигнет определенных целей за этот период времени, клуб из Бергамо получит еще 4 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Кальдара провел за "Аталанту" 11 матчей в чемпионате Италии, забив 3 мяча.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" подписал контракт с 10-летним палестинским футболистом. Рашид Аль-Хаджави был замечен футбольными специалистами после того, как в YouTube появилось несколько роликов с его техникой владения мячом. Юный футболист родился в Норвегии в палестинской семье.