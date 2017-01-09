Леонид Буряк: упадок, и люди думают не о футболе, а как выжить

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Кардинальные перемены в Украине зимой 2014-го коснулись абсолютно всех отраслей. Остановился в своем развитии и футбол, который всего за два года превратился в жалкое подобие игры, которой восхищались миллионы болельщиков.

О том, что ждет отечественный футбол в 2017-м году, корреспондент РИА Новости Украина поговорил с прославленным футболистом "Динамо", экс-тренером сборной Украины Леонидом Буряком.

В 2016-м году футбол в Украине пережил не самые простые времена. Как думаете, пациент, скорее, жив или мертв?

— Украинский футбол в 2016-м году упал до такого низкого уровня, что, пожалуй, дальше уже просто некуда. Тогда как футболисты одной-двух команды буквально жируют в своих зарплатах, в других игроки могут по нескольку месяцев не получать деньги. Не хотят играть в Украине и зарубежные игроки, которых пугает политическая обстановка в стране. Думаю, что футбольным властям пора что-то решать, потому что в новом году исчезнуть могут еще несколько клубов, как было с остальными командами, которых уже нет. Еще три года назад все думали, что футбол идет вперед, а оказалось, что все наоборот.

Сборная Украины стала худшей командой прошедшего летом Чемпионата Европы. Это случайность или закономерность?

— Несмотря на полный провал, никто так и не отчитался, что же все-таки произошло. Хотя в цивилизованных странах, как правило, называются причины неудачи и предлагаются пути выхода из кризиса. Думаю, что причина позора на полях Франции не в тренерском штабе сборной. Просто на тот момент сборная могла соперничать разве что с Северной Ирландией, да и той в итоге проиграла без шансов. Провал на Евро-2016 вполне закономерная вещь.

УНИАН Леонид Буряк. Архивное фото

По финансовым причинам количество команд, выступающих в чемпионате Украины, сейчас уменьшилось. Как это сказалось на качестве премьер-лиги?

— То, что чемпионат уменьшился всего до двенадцати команд стало очередным отображением происходящего вокруг. Профессиональным футболом, как и любым делом, должны заниматься профессионалы. В противном случае, мы получим ситуации наподобие кубкового матча в Ахтырке, где поле полностью замело снегом. Хотя, составители футбольного календаря не могли не знать, что декабрь — не лучший месяц для игр. Федерация футбола должна заниматься этими проблемами.

В 2016-м стало еще больше скандалов с футбольными болельщиками, для которых стало правилом хорошего тона скандировать нацистские лозунги.

— Здесь стоит говорить о культуре украинского общества в целом. Есть культура вождения, культура общения и, соответственно, культура боления. Во многих странах Европы стадионы на 40-50% заполняют женщины и дети, есть семейные сектора. Но у нас демократия граничит с анархией, и становится просто страшно отпустить близких на футбол, порой, такие кадры страшно смотреть. У нас масса проблем в самом футболе, а приходится заниматься еще околофутбольными вещами. Решить проблему расизма и нацизма на трибунах футбольные власти не в состоянии — это стихия. У нормального болельщика итак нет радости от того, что происходит на поле, а когда он смотрит вокруг, то все сводится к нулю. Но, повторюсь, это проблема общества — сейчас все доступно, человек может делать и говорить все, что захочет. К слову, когда фанаты "Динамо" избивали темнокожих болельщиков, никто не подошел, чтобы заступиться.

Как считаете, в 2017-м году украинский футбол ждут примерно такие же проблемы?

— Учитывая, что этим вопросом никто не занимается, то, наверное, да. О чем говорить, если высококлассные футболисты уехали из Украины, а их место заняли второстепенные игроки, которые раньше сидели в глубоком запасе. Ремесленники заняли места мастеров. Такой футбол только разочаровывает.

Футбол выживет или дальше продолжит стагнацию?

— Футбол в Украине уже упал до такого уровня, что на лучшие команды страны ходят 1600-1800 зрителей. К сожалению, о том, что было у нас еще относительно недавно, говорить не приходится. Сейчас критикуют СССР, но могу сказать, что в союзные времена сборные всех уровней от юношеской до главной на 50% состояли из украинцев. Недавно я пригласил знакомого-англичанина на игру с участием ведущих команд. После просмотра он долго не мог поверить, что играли не любители, а лидеры чемпионата.

УНИАН Леонид Буряк. Архивное фото

— Естественно, ведь на какую страну не посмотри — если футбол на хорошем уровне, значит, и в государстве все нормально. У нас часто говорят о том, что люди перестали ходить на матчи. Но когда люди вынуждены думать о том, как прокормить семьи, выжить на нищенскую пенсию, то становится не до зрелищ. Когда играли мы, то заполнялись 100-тысячные стадионы, не скажу, что все шиковали, но людям давали жить, общество было социально защищено.