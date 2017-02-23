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    "Ювентус" обыграл "Порту" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

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    Встреча, прошедшая в среду в Порту, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Ювентуса", в составе которого голы забили Марко Пьяца (72-я минута) и Дани Алвес (74).
    Игроки Ювентуса. Архивное фото
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    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. "Ювентус" обыграл "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в среду в Порту, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Ювентуса", в составе которого голы забили Марко Пьяца (72-я минута) и Дани Алвес (74).

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    "Порту" с 27-й минуты играл вдесятером после удаления Алекса Теллеса, получившего две желтые карточки за две минуты.

    Ответная встреча пройдет в Турине 14 марта.

    Ранее сообщалось, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" обыграла "Арсенал", "Реал" победил "Наполи", "Пари Сен-Жермен" разгромил "Барселону", "Бенфика" победила "Боруссию".

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