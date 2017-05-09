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    Спорт

    "Ювентус" стал первым финалистом Лиги чемпионов

    (обновлено: )17
    Встреча, прошедшая во вторник в Турине, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Второй финалист определится в среду в матче двух мадридских команд - "Реала" и "Атлетико".
    Матч Лиги чемпионов Ювентус - Монако
    @juventusfc

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Футболисты туринского "Ювентуса" обыграли французский "Монако" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и стали первыми финалистами турнира.

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    Встреча, прошедшая во вторник в Турине, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голы в составе "Ювентуса" забили Марио Манджукич (33-я минута) и Дани Алвес (44-я). "Монако" ответил мячом Килиана Мбаппе (69-я).

    @juventusfc
    Игрок "Ювентуса" Дани Алвес

    Первая игра, состоявшаяся в Монако 3 мая, завершилась победой чемпиона Италии со счетом 2:0.

    Второй финалист определится в среду в матче двух мадридских команд — "Реала" и "Атлетико". В первом матче победу со счетом 3:0 одержал "Реал".

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