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    Симеоне: "Атлетико" по силам отыграть три мяча у "Реала" в полуфинале ЛЧ

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    По словам главного тренера мадридского "Атлетико" Диего Симеоне, он все еще верит, что его команда может победить. В ответном мачте "Атлетико" "попробует сотворить чудо".
    Диего Симеоне. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что его команде по силам отыграть три мяча у мадридского "Реала" в полуфинале Лиги чемпионов.

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    "Реал" во вторник на своем поле разгромил "Атлетико" со счетом 3:0 благодаря хет-трику Криштиану Роналду. Ответный матч состоится 10 мая.

    "Я сказал ребятам, что мы должны пройти через это, забыть об этом поражении. Мы будем сражаться до самого конца, до тех пор, пока не прозвучит финальный свисток в ответном матче. Футбол — чудесная игра, так что ничего еще не потеряно. Я все еще верю, что мы можем победить. Я спокоен. Попробуем сотворить чудо на следующей неделе. Мы — "Атлетико". Не исключено, что все получится", — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

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