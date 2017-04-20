Определились полуфиналисты Лиги чемпионов

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Последними участники 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2016/17 стали туринский "Ювентус", победивший по сумме двух встреч "Барселону", и "Монако", в двух матчах переигравший дортмундскую "Боруссию".
Таким образом, определились все полуфиналисты ЛЧ, сообщает Р-Спорт.
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Днем ранее в полуфинал Лиги чемпионов пробились мадридские клубы "Реал" (действующий обладатель трофея) и "Атлетико".
Жеребьевка пар 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу.