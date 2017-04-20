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    Определились полуфиналисты Лиги чемпионов

    (обновлено: )13
    В полуфинал вышли туринский "Ювентус" и "Монако", а также мадридские клубы "Реал" и "Атлетико". Жеребьевка пар 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу.
    Футбольный мяч на ЧМ-2014
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Последними участники 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2016/17 стали туринский "Ювентус", победивший по сумме двух встреч "Барселону", и "Монако", в двух матчах переигравший дортмундскую "Боруссию".

    Таким образом, определились все полуфиналисты ЛЧ, сообщает Р-Спорт.

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    Днем ранее в полуфинал Лиги чемпионов пробились мадридские клубы "Реал" (действующий обладатель трофея) и "Атлетико".

    Жеребьевка пар 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу.

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