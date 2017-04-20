Определились полуфиналисты Лиги чемпионов

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В полуфинал вышли туринский "Ювентус" и "Монако", а также мадридские клубы "Реал" и "Атлетико". Жеребьевка пар 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу.