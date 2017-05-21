Крутые девчонки: соревнования по женскому регби во Львове

Во Львове прошел матч второго тура чемпионата Украины по регби-7 среди женских команд Суперлиги и Высшей лиги.

В женской Суперлиге регби-7 соревновались четыре женские команды: "Отрада" (Одесса), "Авиатор" (Киев), "ХТЗ-Олимп" (Харьков) и "Львы" (Львов). В Высшей лиге соревнуются шесть команд: "Белые Ангелы-Анатра" (Одесса), "Универ-ТНЭУ" (Тернополь), "Корзо" (Ужгород), ДЮСШ (Кременец, Тернопольская область), ДЮСШ-2-ФТЛ (Ивано-Франковск), МГУ (Мукачево).

Ранее, 22 апреля, в Одессе прошел первый раунд Суперлиги национального первенства страны по олимпийскому виду регби среди женских команд.

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