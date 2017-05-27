Кличко: в Киев на финал Лиги чемпионов приедут около 170 тыс болельщиков

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. В КГГА ожидают, что во время финала Лиги Чемпионов, который через год будет проходить в Киеве, столицу посетят около 170 тысяч иностранных болельщиков, заявил мэр Киева Виталий Кличко на заседании Оргкомитета по подготовке и проведению матчей, которое состоялось в Администрации президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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"Ожидается, что нынешний финал Лиги Чемпионов 3 июня в столице Уэльса Кардиффе посетят до 170 тыс. иностранных болельщиков. По предварительным оценкам, похожее количество гостей посетит и в следующем году Киев", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Киев официально начал готовиться к финалу Лиги чемпионов, запланированному на 26 мая 2018 года на НСК "Олимпийский".