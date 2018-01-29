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    Общество

    "Борисполь" меняет свою работу к финалу Лиги Чемпионов: чартеры улетят без багажа

    (обновлено: )15701
    Уже известно, что в день финала Лиги чемпионов УЕФА в "Борисполе" на чартерных рейсах вообще не будет допускаться багаж, будет минимальная заправка самолета и минимальная загрузка бортового питания.
    Аэропорт Борисполь возобновил обслуживание рейсов после ледяного плена
    airportboryspil / Facebook

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Аэропорт "Борисполь" существенно изменит свою работу в дни прибытия футбольных болельщиков на финал Лиги Чемпионов УЕФА, который пройдет 26 мая в Киеве.

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    Федерация футбола Украины сообщает, что на 25-27 мая прогнозируется более 130-ти дополнительных чартерных рейсов, которыми прибудут 20 тысяч болельщиков команд-финалистов. Это в дополнение к регулярным рейсов украинских и иностранных авиакомпаний.

    Представитель "Борисполя" уже сообщил, что в эти дни аэропорт не сможет обеспечить прогнозируемое количество воздушных судов местами для ночной и долговременной стоянки. Перевозчикам рекомендуется запросить слоты для ночной или длительной стоянки в другие аэропорты Украины или в аэропорты соседних государств. Официальная дата окончания приема заявок — 23 мая.

    "Слот-координация нужна для того, чтобы во время большой нагрузки на аэропорт оптимизировать работу всех служб для ускорения пропуска пассажиров, прилетать в Киев. В обычном режиме аэропорт рассматривает заявки на временной слот в порядке очереди. На этот раз "Борисполь" будет собирать все заявки, после чего согласовывать рейсы с учетом пропускной способности", — цитирует сайт ФФУ слова менеджера по транспорту и мобильности во время проведения финальных матчей мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА 2018 года в Киеве Сергея Хижняка.

    По его словам, "в день финала в "Борисполе" будут действовать и дополнительные требования. На чартерных рейсах вообще не будет допускаться багаж, будет минимальная заправка самолета и минимальная загрузка бортового питания. Пассажиры должны будут заранее зарегистрироваться на свои рейсы в оба конца".

    Напомним, что кроме финала Лиги Чемпионов УЕФА среди мужских команд в Киеве 24 мая также состоится и женский финал ЛЧ. Он пройдет на стадионе "Динамо" им. Лобановского.

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