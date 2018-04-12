Определились все участники полуфинала Лиги чемпионов

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В среду, 11 апреля, были сыграны очередные ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18, по результатам которых определились еще два полуфиналиста турнира.

Футболисты мюнхенской "Баварии" разошлись миром с испанской "Севильей" в ответном четвертьфинальном матче, но по сумме двух игр вышли в полуфинал. Ответная встреча, прошедшая в среду в Мюнхене, закончилась со счетом 0:0. В компенсированное время второго тайма у "Севильи" был удален Хоакин Корреа.

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Первый матч, состоявшийся в Севилье 3 апреля, завершился победой немецкой команды – 2:1.

В параллельном поединке футболисты мадридского "Реала" проиграли туринскому "Ювентусу", однако по сумме двух игр вышли в полуфинал.

Встреча, состоявшаяся в среду в Мадриде, завершилась со счетом 3:1 в пользу туринцев. В составе победителей дубль оформил Марио Манджукич (2-я и 37-я минуты), еще один мяч забил Блез Матюиди (60-я). Единственный гол у "сливочных" провел Криштиану Роналду (90+8-я, с пенальти).

Первый матч, прошедший 3 апреля в Турине, закончился победой испанской команды — 3:0.

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Таким образом, по итогам ответных четвертьфинальных матчей в полуфинал самого престижного клубного турнира вышли: "Рома", "Ливерпуль", "Реал" и "Бавария".

Жеребьевка 1/2 финала ЛЧ состоится 13 апреля в швейцарском Ньоне.