наверх
12.04.201801:37
Курсы валют НБУ
  • USD25.93- 0.05
  • EUR32.11- 0.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Определились все участники полуфинала Лиги чемпионов

    (обновлено: )119
    По итогам ответных четвертьфинальных матчей, сыгранных во вторник и среду, в полуфинал Лиги чемпионов-2017/18 вышли: "Рома", "Ливерпуль", "Реал" и "Бавария".
    Матч 1/4 финала Лиги чемпионов Бавария - Севилья
    @FCBayern

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В среду, 11 апреля, были сыграны очередные ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18, по результатам которых определились еще два полуфиналиста турнира.

    Динамо всухую разгромило луганскую Зарю
    канал ТСН ПРОСПОРТ в youtube
    "Динамо" всухую разгромило "Зарю". Все голы и лучшие моменты матча

    Футболисты мюнхенской "Баварии" разошлись миром с испанской "Севильей" в ответном четвертьфинальном матче, но по сумме двух игр вышли в полуфинал. Ответная встреча, прошедшая в среду в Мюнхене, закончилась со счетом 0:0. В компенсированное время второго тайма у "Севильи" был удален Хоакин Корреа.

    Смотрите также: Лучшие спортсмены Украины. Вручение премии "Герои спортивного года-2017"

    Первый матч, состоявшийся в Севилье 3 апреля, завершился победой немецкой команды – 2:1.

    В параллельном поединке футболисты мадридского "Реала" проиграли туринскому "Ювентусу", однако по сумме двух игр вышли в полуфинал.

    Встреча, состоявшаяся в среду в Мадриде, завершилась со счетом 3:1 в пользу туринцев. В составе победителей дубль оформил Марио Манджукич (2-я и 37-я минуты), еще один мяч забил Блез Матюиди (60-я). Единственный гол у "сливочных" провел Криштиану Роналду (90+8-я, с пенальти).

    Первый матч, прошедший 3 апреля в Турине, закончился победой испанской команды — 3:0.

    Смотрите также: Жена украинского футболиста показала трюк в спальне

    Таким образом, по итогам ответных четвертьфинальных матчей в полуфинал самого престижного клубного турнира вышли: "Рома", "Ливерпуль", "Реал" и "Бавария". 

    Жеребьевка 1/2 финала ЛЧ состоится 13 апреля в швейцарском Ньоне.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вашингтон. Белый дом
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Рубли
    Санкции США против РФ: новая партия
    Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине
    Порошенко в гостях у Меркель
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство