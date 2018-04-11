Финал Лиги чемпионов в Киеве. На стадионах установят бетонные блоки

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов усилят уровень антитеррористических мероприятий на время проведения Лиги чемпионов по футболу с 18 по 28 мая в Киеве, по периметру стадионов установят бетонные блоки, сообщила пресс-служба МВД Украины со ссылкой на первого замглавы министерства Сергея Ярового.

"Сергей Яровой подчеркнул, что с 18 по 28 мая во время матчей финалов Лиги чемпионов по футболу правоохранители повысят уровень мероприятий по определению потенциальной угрозы террористических актов в Киеве и Киевской области", — говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД.

По его словам, правительство утвердило план обеспечения общественного порядка и безопасности на время проведения Лиги чемпионов 2018.

"Кабинет министров уже утвердил наш план по обеспечению общественного порядка и безопасности во время проведения финальных матчей Лиги чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин по футболу", ‑ сказал он.

По словам Ярового, "по периметру стадионов в Киеве, на которых будут проводиться матчи, и вокруг "городка чемпионов" будут размещены бетонные блоки для предотвращения терактов с применением транспорта". Первый заместитель министра подчеркнул необходимость обеспечить эффективное функционирование систем видеонаблюдения на автомобильных дорогах, железнодорожных вокзалах, автостанциях, в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны".

Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится в Киеве 26 мая на стадионе "Олимпийский", на стадионе "Динамо" имени Лобановского в Киеве 24 мая пройдет финал женской Лиги чемпионов.