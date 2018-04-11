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    Финал Лиги чемпионов в Киеве. На стадионах установят бетонные блоки

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    Правительство утвердило план обеспечения общественного порядка и безопасности на время проведения Лиги чемпионов 2018. В частности, по периметру стадионов установят бетонные блоки.
    Футбольный мяч на ЧМ-2014
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов усилят уровень антитеррористических мероприятий на время проведения Лиги чемпионов по футболу с 18 по 28 мая в Киеве, по периметру стадионов установят бетонные блоки, сообщила пресс-служба МВД Украины со ссылкой на первого замглавы министерства Сергея Ярового.

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    "Сергей Яровой подчеркнул, что с 18 по 28 мая во время матчей финалов Лиги чемпионов по футболу правоохранители повысят уровень мероприятий по определению потенциальной угрозы террористических актов в Киеве и Киевской области", — говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД.

    По его словам, правительство утвердило план обеспечения общественного порядка и безопасности на время проведения Лиги чемпионов 2018.

    "Кабинет министров уже утвердил наш план по обеспечению общественного порядка и безопасности во время проведения финальных матчей Лиги чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин по футболу", ‑ сказал он.

    По словам Ярового, "по периметру стадионов в Киеве, на которых будут проводиться матчи, и вокруг "городка чемпионов" будут размещены бетонные блоки для предотвращения терактов с применением транспорта". Первый заместитель министра подчеркнул необходимость обеспечить эффективное функционирование систем видеонаблюдения на автомобильных дорогах, железнодорожных вокзалах, автостанциях, в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны".

    Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится в Киеве 26 мая на стадионе "Олимпийский", на стадионе "Динамо" имени Лобановского в Киеве 24 мая пройдет финал женской Лиги чемпионов.

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