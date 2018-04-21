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    В Киев привезли Кубок Лиги чемпионов

    (обновлено: )2301
    В торжественной передачи Кубка Лиги чемпионов УЕФА участвуют главы столицы Виталия Кличко и руководителя федерации футбола Украины – Андрея Павелко.
    В Киев привезли Кубок Лиги Чемпионов
    kiev.informator.ua

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В субботу в центре Киева проходит парад передачи Кубков Лиги чемпионов и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин.

    В торжественной передачи участвуют главы столицы Виталия Кличко и руководителя федерации футбола Украины – Андрея Павелко.

    "С 12:00 на Майдане Независимости проходит большой праздничный парад с выступлением музыкальных и танцевальных коллективов. После официальной части каждый желающий сможет сделать селфи с кубком", — сообщает Информатор с места события.

    Дмитрий Белоцерковец, facebook
    В Киев привезли Кубок Лиги Чемпионов
    Vova Hryshchenko, facebook
    В Киев привезли Кубок Лиги Чемпионов

    После Киева награда отправятся в путешествие по другим городам. Кубок побывает в пяти крупных населенных пунктах: 22 апреля – в Мариуполе, 23 – в Днепре, 26 – в Харькове, 29 – в Одессе и 30- во Львове. В связи с проведением праздничных мероприятий, 21 апреля, ограничат движение транспорта по улице Крещатик, от улицы Городецкого до Богдана Хмельницкого.

    Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится в Киеве 26 мая на стадионе "Олимпийский", на стадионе "Динамо" имени Лобановского в Киеве 24 мая пройдет финал женской Лиги чемпионов.

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