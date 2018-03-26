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    УЕФА меняет схему выплаты призовых в Лиге чемпионов - СМИ

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    В УЕФА уточнили, что призовые клубам в Лиге чемпионов будут складываться из четырех составляющих, одна из которых - 30 процентов - так называемые "исторические результаты".
    УЕФА
    REUTERS/Pierre Albouy

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) со следующего сезона планирует изменить схему выплаты призовых клубам-участникам Лиги чемпионов. При определении суммы вознаграждения будут учитываться достижения команд в прошлых розыгрышах турнира.

    Футболист Лионель Месси
    REUTERS Albert Gea Livepic
    Месси забил 600-й гол в профессиональном футболе

    Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. 

    Призовые клубам будут складываться из четырех составляющих, одна из которых — 30 процентов — так называемые «исторические результаты». Сумма призовых также существенно изменится в большую сторону. В сезоне-2017/18 вышедшая в групповой этап Лиги чемпионов команда гарантировала себе 12,7 миллиона евро.

    Теперь эта сумма увеличится до 15 миллионов. Ничья в поединках группового этапа оценивалась в 500 тысяч евро, со следующего сезона — 900 тысяч. Заработок за каждую победу в матче группового этапа увеличится с 1,5 миллиона евро до 2,7 миллиона. За выход в 1/8 финала Лиги чемпионов каждая команда получит 9,5 миллиона евро (раньше — 6 миллионов), в ¼ финала — 10,5 миллиона (раньше — 6,5 миллиона), в полуфинал — 12 миллионов (раньше — 7,5 миллиона), в финал — 15 миллионов (раньше — 11 миллионов). Призовые за выигрыш финального матча увеличатся с 15,5 до 19 миллионов евро. Стоит отметить, что призовые Лиги Европы также увеличатся — с 400 до 500 миллионов евро.

    Ранее стало известно, что годовая зарплата президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина до выплаты налогов составляет 1,56 миллиона швейцарских франков (1,64 миллиона долларов).

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