УЕФА кардинально изменил регламент матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы

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КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внес изменения в регламент еврокубковых турниров, которые вступят в силу со следующего сезона.

Как сообщает официальный сайт организации, с сезона-2018/19 в матчах плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы будет разрешена четвертая замена в овертайме. Раньше это правило было протестировано в матче за Суперкубок УЕФА. Одним из главных нововведений станет также возможность для клубов-участников плей-офф Лиги Европы и Лиги чемпионов регистрировать трех новых игроков после группового этапа без всяких ограничений.

УЕФА решил изменить существующее правило, которое запрещало вносить в заявку на турнир футболиста, игравшего за другую команду в еврокубках в текущем сезоне.

Среди других нововведений: — большая часть матчей группового этапа Лиги чемпионов, а также все поединки плей-офф будут стартовать в 22:00 по киевскому времени. При этом по два матча во вторник и среду во время группового этапа будут начинаться в 19:55; — матчи группового этапа Лиги Европы будут проводиться в 19:55 и 22:00.

С 1/16 финала все встречи будут стартовать в 22:00; — матч за Суперкубок УЕФА будет начинаться в 22:00. Это касается и Суперкубка-2018, который состоится 15 августа в Таллине.

Ранее сообщалось, что УЕФА со следующего сезона планирует изменить схему выплаты призовых клубам-участникам Лиги чемпионов. При определении суммы вознаграждения будут учитываться достижения команд в прошлых розыгрышах турнира.