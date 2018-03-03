ФФУ выдвинула Павелко в члены исполкома УЕФА вместо Суркиса

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко выдвинут кандидатом в члены исполкома УЕФА.

Такое решение принял исполком ФФУ. За Павелко проголосовали все присутствующие.

"Это большая ответственность для меня, и я благодарен за оказанное доверие. В УЕФА сейчас работает новая команда во главе с прогрессивным президентом Александером Чефериным, который поддерживает Федерацию футбола Украины во внедрении новаций, направленных на развитие футбола в нашей стране", – сказал после голосования Павелко.

Выборы в исполком состоятся в феврале 2019 года. До этого Украину в исполкоме УЕФА будет представлять почетный президент ФК "Динамо" (Киев) Григорий Суркис, который с 2013 года занимает пост вице-президента УЕФА.