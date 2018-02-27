наверх
27.02.201817:01
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.27+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Спорт

    УЕФА изменила формат Лиги Европы и Лиги Чемпионов

    (обновлено: )322
    Согласно новым правилам УЕФА, в групповой этап Лиги чемпионов автоматические путевки получат 26 команд.
    Футбольный мяч
    RIA News Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Союз европейских футбольных ассоциаций года меняет формат Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Сезон 2018/2019 пройдет по новым правилам, сообщается на сайте УЕФА.

    Драка игроков в матче чемпионата штата Баия (Бразилия)
    Видео Soccer Highlights
    Массовая драка футболистов произошла на матче в Бразилии

    В групповой этап Лиги чемпионов автоматические путевки получат 26 команд.

    В их число войдут победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, по четыре сильнейшие команды из четырех ассоциаций с наивысшим рейтингом (Испания, Германия, Англия, Италия), по две команды от ассоциаций, занимающих 5-е и 6-е места в рейтинге (Франция и Россия) и чемпионы с 7-го по 10-е места в рейтинге (Португалия, Украина, Бельгия, Турция).

    Если действующий победитель Лиги чемпионов получит право сыграть в групповом этапе на основе результатов в национальном чемпионате, то освободившееся место займет чемпион ассоциации, занимающей в рейтинге 11-е место (Чехия). Что касается победителя Лиги Европы, то его место отдадут бронзовому призеру ассоциации, занимающей 5-е место (Франция).

    Еще шесть участников определятся в ходе квалификации (раньше — 10). Как и сейчас, команды будут соревноваться в двух разных сетках: пути чемпионов и пути представителей лиг. В отборе выступят команды из списка участников, составленного на основе клубного рейтинга УЕФА на конец сезона 2016/17.

    Таким образом, чемпион Украины попадет сразу в групповой турнир, а вице-чемпион будет бороться за одну из двух путевок по пути представителей лиг, сообщает "Левый берег".

    Напрямую в групповой этап Лиги Европы попадут 17 команд (раньше — 16): по две сильнейшие команды из пяти ассоциаций с наивысшим рейтингом (Испания, Германия, Англия, Италия, Франция) и по одной команде от ассоциаций, занимающих места с 6-го по 12-е в рейтинге (Россия, Португалия, Украина, Бельгия, Турция, Чехия, Швейцария).

    Еще 10 команд автоматически получат путевки в основную сетку после вылета из раунда плей-офф и третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Оставшееся 21 место (раньше — 22) будет разыграно в квалификации, разделенной на два пути (путь чемпионов — 8 путевок, путь представителей лиг — 13 путевок).

    Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал бельгийский "Андерлехт" выплатить по 30 евро каждому болельщику немецкой "Баварии", посетившему матч группового этапа Лиги чемпионов в Брюсселе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Парубий
    Рада и столкновения: досрочные выборы?
    Масштабный снегопад во Львове
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Техника ВСУ в Мариупольском направлении
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие