УЕФА изменила формат Лиги Европы и Лиги Чемпионов

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Союз европейских футбольных ассоциаций года меняет формат Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Сезон 2018/2019 пройдет по новым правилам, сообщается на сайте УЕФА.

В групповой этап Лиги чемпионов автоматические путевки получат 26 команд.

В их число войдут победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, по четыре сильнейшие команды из четырех ассоциаций с наивысшим рейтингом (Испания, Германия, Англия, Италия), по две команды от ассоциаций, занимающих 5-е и 6-е места в рейтинге (Франция и Россия) и чемпионы с 7-го по 10-е места в рейтинге (Португалия, Украина, Бельгия, Турция).

Если действующий победитель Лиги чемпионов получит право сыграть в групповом этапе на основе результатов в национальном чемпионате, то освободившееся место займет чемпион ассоциации, занимающей в рейтинге 11-е место (Чехия). Что касается победителя Лиги Европы, то его место отдадут бронзовому призеру ассоциации, занимающей 5-е место (Франция).

Еще шесть участников определятся в ходе квалификации (раньше — 10). Как и сейчас, команды будут соревноваться в двух разных сетках: пути чемпионов и пути представителей лиг. В отборе выступят команды из списка участников, составленного на основе клубного рейтинга УЕФА на конец сезона 2016/17.

Таким образом, чемпион Украины попадет сразу в групповой турнир, а вице-чемпион будет бороться за одну из двух путевок по пути представителей лиг, сообщает "Левый берег".

Напрямую в групповой этап Лиги Европы попадут 17 команд (раньше — 16): по две сильнейшие команды из пяти ассоциаций с наивысшим рейтингом (Испания, Германия, Англия, Италия, Франция) и по одной команде от ассоциаций, занимающих места с 6-го по 12-е в рейтинге (Россия, Португалия, Украина, Бельгия, Турция, Чехия, Швейцария).

Еще 10 команд автоматически получат путевки в основную сетку после вылета из раунда плей-офф и третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Оставшееся 21 место (раньше — 22) будет разыграно в квалификации, разделенной на два пути (путь чемпионов — 8 путевок, путь представителей лиг — 13 путевок).

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал бельгийский "Андерлехт" выплатить по 30 евро каждому болельщику немецкой "Баварии", посетившему матч группового этапа Лиги чемпионов в Брюсселе.