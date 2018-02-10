УЕФА обязал "Андерлехт" выплатить фанам "Баварии" затраты на билеты на ЛЧ

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал бельгийский "Андерлехт" выплатить по 30 евро каждому болельщику немецкой "Баварии", посетившему матч группового этапа Лиги чемпионов в Брюсселе, сообщает rtl.be.

Как отмечает издание, фанатам гостевой команды пришлось заплатить по 100 евро за билет на игру, что вызвало недовольство с их стороны. УЕФА ранее открыл дело в отношении "Андерлехта" в связи с этой ситуацией.

Общая сумма компенсации фанатам немецкого клуба составит 27 тысяч евро.

Встреча группы В состоялась 22 ноября в Брюсселе и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Ранее в УЕФА сообщили, что четыре матча чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые первоначально планировалось отдать Брюсселю, будут сыграны на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.