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    УЕФА обязал "Андерлехт" выплатить фанам "Баварии" затраты на билеты на ЛЧ

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    В УЕФА сообщили, что общая сумма компенсации фанатам немецкого клуба от бельгийского "Андерлехта" составит 27 тысяч евро.
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    Футбольное поле
    REUTERS John Sibley

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал бельгийский "Андерлехт" выплатить по 30 евро каждому болельщику немецкой "Баварии", посетившему матч группового этапа Лиги чемпионов в Брюсселе, сообщает rtl.be.

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    Как отмечает издание, фанатам гостевой команды пришлось заплатить по 100 евро за билет на игру, что вызвало недовольство с их стороны. УЕФА ранее открыл дело в отношении "Андерлехта" в связи с этой ситуацией.

    Общая сумма компенсации фанатам немецкого клуба составит 27 тысяч евро.

    Встреча группы В состоялась 22 ноября в Брюсселе и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

    Ранее в УЕФА сообщили, что четыре матча чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые первоначально планировалось отдать Брюсселю, будут сыграны на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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