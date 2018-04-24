наверх
24.04.201807:10
Курсы валют НБУ
  • USD26.13- 0.05
  • EUR31.97- 0.25
Рубрики
Ещё
    Спорт

    В Лиге чемпионов начинаются полуфинальные матчи

    (обновлено: )17410
    Английский "Ливерпуль" и итальянская "Рома" во вторник сыграют первый полуфинальный матч Лиги чемпионов. На следующий день футбольных болельщиков ожидает поединок "Бавария" - "Реал".
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Associated Press Claude Paris

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Во вторник, 24 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов-2017/18, в котором встретятся английский "Ливерпуль" и итальянская "Рома". Команды уже в шестой раз встретятся в еврокубках.

    Вид на Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Эксперт: финал Лиги чемпионов поможет туристическому потенциалу Киева

    Поединок состоится на стадионе "Энфилд", начало — 21.45. 

    Смотрите также: В стиле Кличко. Мэр Киева перепутал кубки 

    Напомним, что в четвертьфинале "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити", а "Рома" сенсационно оставила за бортом турнира каталонскую "Барселону". 

    Ответная игра состоится в Риме 2 мая. 

    Добавим, что за путевку в финал ЛЧ, который состоится в Киеве 26 мая, также поборются мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария". Эти команды свой первый матч 1/2 финала сыграют 25 апреля. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Наезд на пешеходов в Торонто
    Торонто. Смертельный наезд авто на пешеходов
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Масштабные протесты в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку