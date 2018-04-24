В Лиге чемпионов начинаются полуфинальные матчи

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Во вторник, 24 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов-2017/18, в котором встретятся английский "Ливерпуль" и итальянская "Рома". Команды уже в шестой раз встретятся в еврокубках.

Поединок состоится на стадионе "Энфилд", начало — 21.45.

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Напомним, что в четвертьфинале "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити", а "Рома" сенсационно оставила за бортом турнира каталонскую "Барселону".

Ответная игра состоится в Риме 2 мая.

Добавим, что за путевку в финал ЛЧ, который состоится в Киеве 26 мая, также поборются мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария". Эти команды свой первый матч 1/2 финала сыграют 25 апреля.