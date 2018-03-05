Украина договорилась о товарищеском футбольном матче с Италией

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Украина и Италия достигли принципиальной договоренности о проведении товарищеского матча между национальными сборными по футболу, он состоится 10 октября 2018 года на территории Италии, сообщает в понедельник пресс-служба Федерации футбола Украины (ФФУ).

Конкретное место встречи и другие подробности станут обнародованы позже.

Таким образом, осенью сборная Украины проведет пять матчей. Четыре — в рамках группового турнира В1 Лиги наций со Словакией (9 сентября — дома и 16 ноября — в гостях) и Чехией (6 сентября и 16 октября). Пятый матч — спарринг с Италией

Сборная Италии будет выступать в группе А3 Лиги наций вместе с командами Португалии и Польши и через четыре дня после товарищеской встречи с Украиной сыграет с поляками на выезде.

Украина в настоящее время занимает 35 место в рейтинге ФИФА, Италия — 14-ое.

Ранее Федерация футбола Украины приняла решение отстранить 18 игроков, которые принимали участие в матчах в самопровозглашенной ДНР.