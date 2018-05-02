ФФУ дисквалифицировала двух футболистов "Шахтера"

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Федерация футбола Украины дисквалифицировала игроков донецкого "Шахтера" Марлоса и Оларенважу Кайоде, сообщает пресс-служба ФФУ.

В среду, 2 мая состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ. Рассмотрев дело игроков "Шахтера" Оларенважи Кайоде и Марлоса Ромеро Бонфима, контрольно-дисциплинарный комитет определил наказание каждому из них.

"Рассмотрев поведение нигерийского нападающего, который ударил по голове игрока киевлян Артема Шабанова, КДК ФФУ решил отстранить А. Кайоде на один матч плюс два матча условно. Также получил наказание от КДК и Марлос", — говорится в сообщении.

За "несомненно умышленное получение желтой карточки с определенной целью" Марлос отстранен на один матч. Как отмечается, игру 29-го тура с "Мариуполем" он уже пропустил из-за того, что это предупреждение было для него восьмым, а теперь пропустит еще и следующий поединок.

Кроме того, КДК ФФУ открыл производство в отношении игрока ФК "Заря" (Луганск) Александра Сватка, который в матче с ФК "Верес" (Ровно) нанес сопернику удар в лицо. Этот эпизод остался незамеченным арбитром встречи.

Ранее сообщалось, что главный тренер донецкого футбольного клуба "Шахтер" Пауло Фонсека является одним из кандидатов на замену Арсену Венгеру в лондонском "Арсенале".