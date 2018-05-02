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    Тренер "Шахтера" может сменить Венгера в "Арсенале" - СМИ

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    Представители "Арсенала" уже вступили в переговоры с Пауло Фонсекой, чтобы узнать, насколько тот заинтересован в работе в роли сменщика Арсена Венгера, пишут СМИ.
    Главный тренер ФК Шахтер Паулу Фонсека
    ФК Шахтер Донецк

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Главный тренер донецкого футбольного клуба "Шахтер" Пауло Фонсека является одним из кандидатов на замену Арсену Венгеру в лондонском "Арсенале", сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

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    Представители "Арсенала" уже вступили в переговоры с Фонсекой, чтобы узнать, насколько тот заинтересован в работе в роли сменщика Венгера, который по окончании этого сезона покидает "канониров" после 22 лет на посту главного тренера лондонской команды.

    Отмечается, что руководство "Шахтера" не хочет терять португальского тренера и ведет с ним переговоры по продлению контракта.

    Фонсека возглавил "Шахтер" летом 2016 года, подписав двухлетнее соглашение. В прошлом сезоне специалист выиграл чемпионат и Кубок Украины, а также Суперкубок страны. В нынешнем сезоне "Шахтер" пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил "Роме". 9 мая донецкий клуб сыграет с киевским "Динамо" в финале Кубка Украины, а в чемпионате страны лидирует, опережая киевлян на 3 очка.

    До "Шахтера" 45-летний специалист возглавлял португальские "Пасуш де Феррейра" (2012-2013 и 2014-2015), "Порту" (2013-2014) и "Брагу" (2015-2016).

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