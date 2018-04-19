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    Украинский тренер спровоцировал драку на матче Кубка Азербайджана

    (обновлено: )20501
    Украинский футбольный тренер Юрий Максимов вывел свою команду в финал Кубка Азербайджана, однако во время матча был удален за неспортивное поведение: он набросился на игрока соперников за грубый фол.
    Видео Elsevar Mammad

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Украинский футбольный тренер Юрий Максимов спровоцировал драку на поле во время полуфинального матча Кубка Азербайджана.

    Команда Максимова "Кешли" встречалась с "Сумгаитом", встреча закончилась 1:1, однако по итогам двух матчей украинец вывел свой клуб в финал турнира.

    Во время матча игрок "Сумгаита" допустил грубое нарушение и снес соперника прямо возле тренерской скамьи. В ответ Максимов набросился на нарушителя, за что судья удалил его с поля.

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    После игры украинец признал, что не совладал с эмоциями и попросил прошения за инцидент.

    "Я извиняюсь за инцидент в матче. В тот момент я хотел успокоить игроков. Если бы Сезар (Меза Колли) ударил бы соперника в этой ситуации, то в финале мы остались бы без него. Игроки "Сумгаита" хотели, чтобы он получил карточку и пропустил финал. В целом, мы сыграли хорошо и теперь в финале. Благодарен футболистам за это", — сказал Юрий Максимов на пресс-конференции.

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