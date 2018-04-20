Легендарный английский тренер покидает свой пост после 22 лет работы

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что покинет пост в конце текущего сезона после почти 22 лет работы, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

"После тщательного обдумывания ситуации и переговоров с клубом, я считаю, что наступило время, чтобы уйти со своего поста по окончании сезона. Я благодарен, что имел честь служить клубу столько незабываемых лет, — сказал 68-летний французский специалист. — Я работал в клубе с полной ответственностью. Я хочу поблагодарить сотрудников, игроков, директоров и болельщиков, которые делают этот клуб особенным. Я призываю фанатов поддержать команду, чтобы закончить сезон на мажорной ноте. Всем поклонникам "Арсенала" я говорю: "Отстаивайте ценности клуба".

"Мы назначим нового тренера как можно скорее. До того, как клуб получит нового главного тренера, дальнейших комментариев не будет", — отмечается в сообщении.

"Арсенал" после 33 матчей чемпионата Англии занимает шестое место в турнирной таблице, отставая на девять очков от идущего пятым "Челси", который провел на одну игру больше. В полуфинале Лиги Европы "канониры" сыграют с мадридским "Атлетико".

Венгер вступил в должность главного тренера "Арсенала" осенью 1996 года. Француз привел "канониров" к трем титулам чемпионов Англии, семи победам в Кубке Англии, выиграл семь Суперкубков Англии, вывел команду в финал Лиги чемпионов в 2006 году. Венгер, который трижды признавался тренером сезона в премьер-лиге, является членом ордена Британской империи и Почетного легиона. В прошлом году он обновил рекорд по числу матчей у руля клуба премьер-лиги в игре с "Вест Бромвичем", которая стала для него 811-й в качестве главного тренера "Арсенала".

Ранее Венгер также возглавлял французский "Нанси" (1984-1987 годы), "Монако" (1987-1994) и японский клуб "Нагоя Грампус" (1995-1996).

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