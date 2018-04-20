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    Спорт

    Легендарный английский тренер покидает свой пост после 22 лет работы

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    По словам главного тренера лондонского "Арсенала" Арсена Венгера, после тщательного обдумывания ситуации и переговоров с клубом, он считает, что наступило время уйти с поста по окончании сезона.
    Главный тренер ФК Арсенал Арсен Венгер
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что покинет пост в конце текущего сезона после почти 22 лет работы, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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    "После тщательного обдумывания ситуации и переговоров с клубом, я считаю, что наступило время, чтобы уйти со своего поста по окончании сезона. Я благодарен, что имел честь служить клубу столько незабываемых лет, — сказал 68-летний французский специалист. — Я работал в клубе с полной ответственностью. Я хочу поблагодарить сотрудников, игроков, директоров и болельщиков, которые делают этот клуб особенным. Я призываю фанатов поддержать команду, чтобы закончить сезон на мажорной ноте. Всем поклонникам "Арсенала" я говорю: "Отстаивайте ценности клуба".

    "Мы назначим нового тренера как можно скорее. До того, как клуб получит нового главного тренера, дальнейших комментариев не будет", — отмечается в сообщении.

    "Арсенал" после 33 матчей чемпионата Англии занимает шестое место в турнирной таблице, отставая на девять очков от идущего пятым "Челси", который провел на одну игру больше. В полуфинале Лиги Европы "канониры" сыграют с мадридским "Атлетико".

    Венгер вступил в должность главного тренера "Арсенала" осенью 1996 года. Француз привел "канониров" к трем титулам чемпионов Англии, семи победам в Кубке Англии, выиграл семь Суперкубков Англии, вывел команду в финал Лиги чемпионов в 2006 году. Венгер, который трижды признавался тренером сезона в премьер-лиге, является членом ордена Британской империи и Почетного легиона. В прошлом году он обновил рекорд по числу матчей у руля клуба премьер-лиги в игре с "Вест Бромвичем", которая стала для него 811-й в качестве главного тренера "Арсенала".

    Ранее Венгер также возглавлял французский "Нанси" (1984-1987 годы), "Монако" (1987-1994) и японский клуб "Нагоя Грампус" (1995-1996).

    Ранее сообщалось, легендарный бразилец Пеле не сможет приехать в Россию на Чемпионат мира 2018 года

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