Определились финалисты Кубка Германии по футболу

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Футболисты франкфуртского "Айнтрахта" нанесли гостевое поражение "Шальке

" в полуфинальном матче Кубка Германии и стали вторыми финалистами турнира.

Встреча, состоявшаяся в среду в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 75-й минуте забил Лука Йович.

"Айнтрахт" заканчивал матч в меньшинстве – на 81-й минуте полузащитник Желсон Фернандеш, вышедший на замену тремя минутами ранее, получил прямую красную карточку за грубую игру.

В финале Кубка страны "Айнтрахт" сыграет с мюнхенской "Баварией", которая взяла верх над леверкузенским "Байером". Игра пройдет 19 мая в Берлине.

Ранее стали известны финалисты Кубка Украины по футболу.