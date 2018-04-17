"Бавария" разгромила "Байер" и вышла в финал Кубка Германии

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Футболисты мюнхенской "Баварии" разгромили леверкузенский "Байер" в полуфинальном матче Кубка Германии и вышли в финал турнира.

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Встреча, прошедшая во вторник в Леверкузене, завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей. У победителей хет-трик оформил Томас Мюллер (52-я, 64-я и 78-я минуты), также отличились Хави Мартинес (3), Роберт Левандовский (9) и Тиаго Алькантара (61). У хозяев мячи забили Ларс Бендер (16) и Леон Бэйли (72).

@FCBayern Матч Кубка Германии "Байер" - "Бавария"

В финале Кубка Германии "Баварию", ранее досрочно выигравшую чемпионат Германии, на пути к "золотому дублю" может остановить победитель в противостоянии между "Шальке" и франкфуртским "Айнтрахтом". Второй полуфинал пройдет 18 апреля, а финальный матч назначен на 19 мая.

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