На футбольном стадионе в Сомали прогремел взрыв, есть погибшие

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В результате взрыва на футбольном стадионе в сомалийском городе Барава во время матча местных команд погибли пять человек, восемь пострадали, сообщает агентство из Пунтленда Garowe Online со ссылкой на комиссара города.

"Пять футбольных фанатов погибли, восемь пострадали. Скорее всего, число погибших вырастет, так как состояние нескольких раненых оценивается как критическое", — сказал комиссар города Херси Барре Дже.

По его словам, самодельное взрывное устройство было заложено на трибунах для особо важных гостей. Футболисты в результате взрыва не пострадали.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв, но полиция предполагает, что к происшествию причастна радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов").

Базирующаяся в Сомали "Аш-Шабаб" имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

Напомним, в феврале в результате двух взрывов в Могадишо 38 человек погибли.