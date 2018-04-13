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    На футбольном стадионе в Сомали прогремел взрыв, есть погибшие

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    Как сообщили в полиции, пять футбольных фанатов погибли, восемь пострадали: "Скорее всего, число погибших вырастет, так как состояние нескольких раненых оценивается как критическое".
    Ситуация в Сомали. Архивное фото
    REUTERS Feisal Omar

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В результате взрыва на футбольном стадионе в сомалийском городе Барава во время матча местных команд погибли пять человек, восемь пострадали, сообщает агентство из Пунтленда Garowe Online со ссылкой на комиссара города.

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    "Пять футбольных фанатов погибли, восемь пострадали. Скорее всего, число погибших вырастет, так как состояние нескольких раненых оценивается как критическое", — сказал комиссар города Херси Барре Дже.

    По его словам, самодельное взрывное устройство было заложено на трибунах для особо важных гостей. Футболисты в результате взрыва не пострадали.

    Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв, но полиция предполагает, что к происшествию причастна радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов").

    Базирующаяся в Сомали "Аш-Шабаб" имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. 

    Напомним, в феврале в результате двух взрывов в Могадишо 38 человек погибли.

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