"Бавария" в 6-й раз подряд стала чемпионом Германии

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Мюнхенская "Бавария" на выезде одержала победу с крупным счетом над "Аугсбургом" в 29-м туре чемпионата Германии по футболу и в шестой раз подряд завоевала главный трофей бундеслиги.
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Субботняя игра в Аугсбурге завершилась победой гостей со счетом 4:1. Все голы в матче забили футболисты "Баварии": Никлас Зюле (18-я минута) записал на свой счет автогол, а затем чужие ворота поразили Корантен Толиссо (32), Хамес Родригес (38), Арьен Роббен (62) и Сандро Вагнер (87).
"Бавария" набрала 72 очка и за пять туров до конца чемпионата стала недосягаемой для ближайшего преследователя — "Шальке", в активе которого 52 балла после 28 сыгранных матчей.
— FC Bayern München (@FCBayern) 7 квітня 2018 р.
"Бавария" выигрывает чемпионат на протяжении последних шести сезонов. Всего на счету мюнхенского клуба 28 титулов чемпиона страны.
Ранее сообщалось, что футболисты мюнхенской "Баварии" одержали победу над испанской "Севильей" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.