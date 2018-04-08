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    "Бавария" в 6-й раз подряд стала чемпионом Германии

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    Субботняя игра в Аугсбурге завершилась победой гостей со счетом 4:1. Все голы в матче забили футболисты "Баварии": Никлас Зюле записал на свой счет автогол, а затем чужие ворота поразили Корантен Толиссо, Хамес Родригес, Арьен Роббен и Сандро Вагнер.
    Бавария в очередной раз стала чемпионом страны
    @FCBayern

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Мюнхенская "Бавария" на выезде одержала победу с крупным счетом над "Аугсбургом" в 29-м туре чемпионата Германии по футболу и в шестой раз подряд завоевала главный трофей бундеслиги.

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    Субботняя игра в Аугсбурге завершилась победой гостей со счетом 4:1. Все голы в матче забили футболисты "Баварии": Никлас Зюле (18-я минута) записал на свой счет автогол, а затем чужие ворота поразили Корантен Толиссо (32), Хамес Родригес (38), Арьен Роббен (62) и Сандро Вагнер (87).

    "Бавария" набрала 72 очка и за пять туров до конца чемпионата стала недосягаемой для ближайшего преследователя — "Шальке", в активе которого 52 балла после 28 сыгранных матчей.

    ​"Бавария" выигрывает чемпионат на протяжении последних шести сезонов. Всего на счету мюнхенского клуба 28 титулов чемпиона страны.

    Ранее сообщалось, что футболисты мюнхенской "Баварии" одержали победу над испанской "Севильей" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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