Китайское чудо света. Самый длинный морской мост в мире

В этом году будет введен в эксплуатацию самый длинный мост в мире через море, который соединяет Гонконг, Макао и Чжухай. Длина сооружения 55 км, из которых 38 км приходится непосредственно на различные участки мостов. Помимо них имеется подводный тоннель длиной почти 7км и искусственные острова. Протяженность основного моста составляет почти 30 км, для движения автотранспорта здесь предусмотрены по три полосы в каждом направлении, сообщает Центр транспортных стратегий.

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Строительство велось с 2009 года, при этом учитывались экологические требования, дабы не навредить морской фауне региона. Тоннель и участки с вантовыми мостами были сооружены для того, чтобы обеспечить проход крупнотоннажных морских судов.

Возведением моста занималась China Communications Construction Co., строительство обошлось примерно в 11 млрд долларов.

Основные работы были завершены еще в июле 2017 года, и ожидалось, что движение по мосту будет запущено до конца года. Однако все еще продолжается согласование механизмов осуществления пограничного контроля — Гонконг и Макао, хотя и входят в состав КНР, но являются специальными административными единицами.