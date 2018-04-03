"Бавария" на выезде победила "Севилью" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Футболисты мюнхенской "Баварии" одержали победу над испанской "Севильей" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Севилье во вторник вечером, завершилась победой "Баварии" со счетом 2:1. Пабло Сарабия на 32-й минуте вывел хозяев вперед, но уже через пять минут Хесус Навас, поразив собственные ворота, восстановил равенство. Победу мюнхенцам принес Тиаго Алькантара, отличившийся на 68-й минуте.

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Ответная встреча состоится 11 апреля в Мюнхене.