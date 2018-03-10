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    Чемпионат Германии по футболу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Вратарь немецкой команды отошел попить воды и пропустил гол
    Видео курьезного гола в Бундеслиге собрало миллионы просмотров
    22:31 24.02.2018
    5774
    Вратарь Дуйсбурга" Марк Флеккен пропустил курьезный гол, который может стоить ему карьеры. Он зашел в ворота, чтобы попить воды, а в этот момент его соперники провели стремительную контратаку.
    Активная игра Евгения Коноплянки в Шальке. Видео
    Как Коноплянка помог "Шальке" выйти на второе место в Бундеслиге 
    04:13 21.11.2017
    766
    Украинский полузащитник вышел в стартовом составе и уже на 16-й минуте заработал пенальти. На 77-ой минуте Евгений Коноплянка отдал результативную передачу.
    Пас Андрея Ярмоленко. Видео
    Ярмоленко помог забить самый красивый гол сентября в Бундеслиге 
    03:47 14.10.2017
    421
    В матче седьмого тура против "Аугсбурга" японский полузащитник "Боруссии" Синдзи Кагава получил мяч после передачи Ярмоленко и эффектно перебросил его через голкипера.
    Евгений Коноплянка
    Коноплянка стал героем матча "Шальке" - "Динамо" в чемпионате Германии
    22:19 14.08.2017
    702
    Встреча Шальке" и берлинского "Динамо" проходила в Берлине на стадионе "Фридрих Людвиг - Ян Шпортпарк" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Героем встречи стал Евгений Коноплянка, который поразил ворота соперника на 78 и 91 минутах.
    Футболисты Баварии празднуют победу в матче за Суперкубок
    "Бавария" по пенальти победила "Боруссию" (Дортмунд) в Суперкубке Германии
    01:17 06.08.2017
    48
    Основное время встречи, прошедшей в Дортмунде, завершилось со счетом 2:2. В составе "Боруссии" забили Кристиан Пулишич и Пьер-Эмерик Обамеянг. У "Баварии" отличился Роберт Левандовский. На 88-й минуте игрок дортмундцев Лукаш Пищек отправил мяч в свои ворота.
    Бавария отметила победу в чемпионате Германии пивным душем. Видео
    "Бавария" отметила победу в чемпионате Германии "пивным душем" 
    05:12 21.05.2017
    89
    Футболисты мюнхенской "Баварии" победили в заключительном матче чемпионата Германии и отпраздновали свое очередное чемпионство обливанием друг друга пивом.
    Игроки Баварии празднуют победу. Архивное фото
    "Бавария" в пятый раз подряд стала чемпионом Германии по футболу
    01:10 02.05.2017
    103
    Игра в Вольфсбурге завершилась победой "Баварии" со счетом 6:0. Дубль оформил Роберт Левандовский (36-я и 45-я минуты), еще по голу забили Давид Алаба (19), Арьен Роббен (66), Томас Мюллер (80) и Йозуа Киммих (85).
    Массовая драка футбольных фанатов в Берлине. Видео
    Массовая драка футбольных фанатов в Берлине 
    05:45 26.02.2017
    229
    В драке участвовали от 50 до 200 человек, которые бросали в друг друга бутылки и петарды. По данным полиции в результате беспорядков пострадали около десяти человек.
    Тренер Виктор Скрипник
    Скрипник отправлен в отставку с поста главного тренера "Вердера"
    00:55 19.09.2016
    95
    Вместе со Скрипником команду покинули его помощники Флориан Кохфельдт и Торстен Фрингс. Исполняющим обязанности главного тренера "Вердера" назначен бывший тренер молодежной команды бременцев Александер Нури.
    Артем Кравец
    Украинский форвард Кравец может стать лучшим игроком 19-го тура Бундеслиги
    12:37 02.02.2016
    179
    В шестерку лучших, кроме Кравца, вошли вратарь "Майнца" Лорис Кариус, форвард Боруссии Пьер-Эрик Обамеянг, нападающий "Байера" Хавьер Эрнандес, нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, а также форвард "Вердера" Клаудио Писарро.
    Футболист Ник Прошвиц
    Футбольный клуб "Падерборн" отчислил форварда Прошвица за эксгибиционизм
    23:07 25.01.2016
    182
    Инцидент с участием форварда произошел во время зимних сборов в Белеке (Турция). Футболист в баре отеля, где остановился "Падерборн", разделся перед женщиной, которая занималась организацией сбора команды.
    Игроки ФК Бавария. Архивное фото
    "Бавария", выиграв 9 стартовых матчей, установила рекорд бундеслиги
    03:08 18.10.2015
    110
    Мюнхенцы в субботу на выезде обыграли "Вердер" (1:0). Эта победа стала для "Баварии" 9-й в 9 стартовых турах текущего чемпионата Германии.
    Пента-трик Роберта Левандовского. Видео
    Рекорд бундеслиги: Левандовский за 9 минут забил 5 голов 
    03:07 23.09.2015
    5876
    Левандовский появился на поле после перерыва и забил пять голов за девять минут (на 51-й, 52-й, 55-й, 57-й и 60-й минутах), сделав самый быстрый хет-трик, покер и пента-трик в истории бундеслиги.
    Футбол. Архивное фото
    "Кельн" и "Ганновер" сыграли вничью в матче чемпионата Германии по футболу
    06:57 22.02.2015
    44
    Матч завершился со счетом 1:1. В добавленное ко второму тайму время у "Ганновера" за получение второй желтой карточки с поля был удален Жуан Перейра.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    "Ганновер" проиграл "Падерборну" в чемпионате Германии по футболу
    23:30 15.02.2015
    48
    Матч в Ганновере завершился со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Срджан Лакич (73-я минута) и Албан Меха (79-я), у хозяев - Марсело (66-я).
    Жером Боатенг
    Боатенг из "Баварии" побил рекорд бундеслиги по беспроигрышным матчам
    00:59 09.11.2014
    52
    Последний раз мюнхенский клуб проигрывал в чемпионате Германии, когда Боатенг был на поле, в октябре 2012 года в домашней встрече с "Байером" (1:2).
    Футбол. Байер (Германия, Леверкузен)
    "Байер" обыграл "Боруссию", забив самый быстрый гол в истории бундеслиги
    22:03 23.08.2014
    268
    Карим Беллараби распечатал ворота "Боруссии" уже на 9-й секунде, обновив рекорд турнира. "Байер" 30 августа примет у себя "Герту".
    Игрок сборной Хорватии Ивица Олич. Архивное фото
    "Вольфсбург" подвела реализация моментов в матче с "Баварией" - Олич
    06:18 23.08.2014
    41
    Футболисты "Вольфсбурга" не смогли набрать очки в стартовом матче нового сезона чемпионата Германии с действующим обладателем титула "Баварией", потому что не реализовали свои моменты, заявил нападающий "волков" Ивица Олич.
    Игроки Баварии. Архивное фото
    "Бавария" начнет защиту титула чемпиона Германии матчем с "Вольфсбургом"
    14:51 24.06.2014
    33
    Матч первого тура бундеслиги между "Баварией" и "Вольфсбургом" запланирован на 22 августа.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Вратарь немецкой команды отошел попить воды и пропустил гол
    Видео курьезного гола в Бундеслиге собрало миллионы просмотров
    22:31 24.02.2018
    5774
    Вратарь Дуйсбурга" Марк Флеккен пропустил курьезный гол, который может стоить ему карьеры. Он зашел в ворота, чтобы попить воды, а в этот момент его соперники провели стремительную контратаку.
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