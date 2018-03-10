Встреча Шальке" и берлинского "Динамо" проходила в Берлине на стадионе "Фридрих Людвиг - Ян Шпортпарк" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Героем встречи стал Евгений Коноплянка, который поразил ворота соперника на 78 и 91 минутах.
Основное время встречи, прошедшей в Дортмунде, завершилось со счетом 2:2. В составе "Боруссии" забили Кристиан Пулишич и Пьер-Эмерик Обамеянг. У "Баварии" отличился Роберт Левандовский. На 88-й минуте игрок дортмундцев Лукаш Пищек отправил мяч в свои ворота.
Игра в Вольфсбурге завершилась победой "Баварии" со счетом 6:0. Дубль оформил Роберт Левандовский (36-я и 45-я минуты), еще по голу забили Давид Алаба (19), Арьен Роббен (66), Томас Мюллер (80) и Йозуа Киммих (85).
Вместе со Скрипником команду покинули его помощники Флориан Кохфельдт и Торстен Фрингс. Исполняющим обязанности главного тренера "Вердера" назначен бывший тренер молодежной команды бременцев Александер Нури.
В шестерку лучших, кроме Кравца, вошли вратарь "Майнца" Лорис Кариус, форвард Боруссии Пьер-Эрик Обамеянг, нападающий "Байера" Хавьер Эрнандес, нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, а также форвард "Вердера" Клаудио Писарро.
Инцидент с участием форварда произошел во время зимних сборов в Белеке (Турция). Футболист в баре отеля, где остановился "Падерборн", разделся перед женщиной, которая занималась организацией сбора команды.
Футболисты "Вольфсбурга" не смогли набрать очки в стартовом матче нового сезона чемпионата Германии с действующим обладателем титула "Баварией", потому что не реализовали свои моменты, заявил нападающий "волков" Ивица Олич.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".