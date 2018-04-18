наверх
18.04.201819:27
Курсы валют НБУ
  • USD26.08- 0.01
  • EUR32.23- 0.04
Рубрики
Ещё
    Спорт

    В "Шальке" назвали самый большой недостаток в игре Коноплянки

    (обновлено: )88
    Спортивный директор немецкого "Шальке" Кристиан Хайдель отметил, что Евгений Коноплянка не очень хорошо отрабатывает оборону.
    Евгений Коноплянка. Архивное фото
    Евгений Коноплянка/Facebook

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Спортивный директор гельзенкирхенского "Шальке" Кристиан Хайдель поделился мыслями по поводу игры полузащитника Евгения Коноплянки.

    "Мы все знаем, что Коноплянка является великолепным футболистом. Но у него есть и недостатки. Например то, как он отрабатывает на оборону", — сказал Кристиан Хейдель в комментарии ruhrnachrichten.de

    Контракт Коноплянки с "Шальке" истекает в середине 2020 года.

    Ранее сообщалось, что полузащитник немецкого "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка в воскресенье забил гол в матче Бундеслиги против "Боруссии".

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
      Масштабное ДТП в Кривом Роге
      Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
      Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
      Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
      В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
      Судовое заседание по делу Бузины
      Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны