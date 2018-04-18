В "Шальке" назвали самый большой недостаток в игре Коноплянки

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Спортивный директор гельзенкирхенского "Шальке" Кристиан Хайдель поделился мыслями по поводу игры полузащитника Евгения Коноплянки.

"Мы все знаем, что Коноплянка является великолепным футболистом. Но у него есть и недостатки. Например то, как он отрабатывает на оборону", — сказал Кристиан Хейдель в комментарии ruhrnachrichten.de

Контракт Коноплянки с "Шальке" истекает в середине 2020 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник немецкого "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка в воскресенье забил гол в матче Бундеслиги против "Боруссии".