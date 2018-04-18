Украинским спортсменам разрешили участвовать в турнирах в России

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Министерство молодежи и спорта Украины отменило ранее введенный запрет на участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории Российской Федерации. Соответствующий документ размещен в среду на сайте Ассоциации спортивной борьбы Украины (АСБУ).

"Приказ от 11 апреля 2018 года не запрещает украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, которые проводятся на территории Российской Федерации, но запрещает финансирование спортивных мероприятий за счет средств государственного бюджета", — говорится в сообщении АСБУ.

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Предыдущий приказ от 14 марта о запрете украинским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории РФ новым документом признается утратившим силу. При этом Министерство спорта не рекомендует ездить на соревнования в Россию.

ukrwrestling.com Министерство молодежи и спорта Украины об отмене запрета на участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории Российской Федерации

Накануне ряд СМИ сообщили, что Ассоциация спортивной борьбы Украины вопреки запрету отправила спортсменов на чемпионат Европы в Каспийск (Россия).