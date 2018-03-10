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    Кубок Германии по футболу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Боруссия (Дортмунд) завоевала Кубок Германии
    "Боруссия" (Дортмунд) завоевала Кубок Германии, обыграв "Айнтрахт"
    03:43 28.05.2017
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    Встреча, прошедшая в субботу в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу дортмундцев, в составе которых отличились Усман Дембеле и Пьер-Эмерик Обамеянг. У "Айнтрахта" забил Анте Ребич.
    Дубль Евгения Коноплянки в Кубке Германии. Видео
    Дубль Коноплянки в Кубке Германии 
    03:09 27.10.2016
    747
    Полузащитник сборной Украины в первом тайме матча "Нюрнберг" - "Шальке" забил два гола. Сначала Коноплянка эффектно пяткой переправил мяч в ворота, а затем сильно пробил из центра штрафной.
    Игроки ФК Бавария. Архивное фото
    "Бавария" завоевала Кубок Германии в сезоне-2015/16
    00:37 22.05.2016
    45
    Основное и дополнительное время решающего матча, прошедшего в субботу на Олимпийском стадионе в Берлине, завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были мюнхенцы - 4:3.
    В арбитра бросили зажигалкой во время матча Кубка Германии
    Фанаты ранили арбитра в матче Кубка Германии 
    14:09 11.08.2015
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    Игра между "Оснабрюком" и "Лейпцигом" не была доиграна из-за хулиганской выходки болельщиков: они бросили зажигалку в арбитра, который отказался далее проводить матч.
    Автобус ФК Герта
    Мотоциклист открыл огонь по автобусу ФК "Герта" накануне Кубка Германии
    01:30 10.08.2015
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    В момент инцидента в автобусе находился только водитель, который не пострадал. Матч "Герты" и "Арминии" (Билефельд) в Кубке Германии запланирован на 10 августа.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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