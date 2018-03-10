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Тег
Кубок Германии по футболу
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Самые читаемые
"Боруссия" (Дортмунд) завоевала Кубок Германии, обыграв "Айнтрахт"
03:43 28.05.2017
62
Встреча, прошедшая в субботу в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу дортмундцев, в составе которых отличились Усман Дембеле и Пьер-Эмерик Обамеянг. У "Айнтрахта" забил Анте Ребич.
Дубль Коноплянки в Кубке Германии
03:09 27.10.2016
747
Полузащитник сборной Украины в первом тайме матча "Нюрнберг" - "Шальке" забил два гола. Сначала Коноплянка эффектно пяткой переправил мяч в ворота, а затем сильно пробил из центра штрафной.
"Бавария" завоевала Кубок Германии в сезоне-2015/16
00:37 22.05.2016
45
Основное и дополнительное время решающего матча, прошедшего в субботу на Олимпийском стадионе в Берлине, завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были мюнхенцы - 4:3.
Фанаты ранили арбитра в матче Кубка Германии
14:09 11.08.2015
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Игра между "Оснабрюком" и "Лейпцигом" не была доиграна из-за хулиганской выходки болельщиков: они бросили зажигалку в арбитра, который отказался далее проводить матч.
Мотоциклист открыл огонь по автобусу ФК "Герта" накануне Кубка Германии
01:30 10.08.2015
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В момент инцидента в автобусе находился только водитель, который не пострадал. Матч "Герты" и "Арминии" (Билефельд) в Кубке Германии запланирован на 10 августа.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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