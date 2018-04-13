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    Легендарный футболист не попадет на ЧМ-2018 в Россию

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    Из-за проблем со здоровьем легенда мирового футбола Пеле уже был вынужден пропустить несколько мероприятий. Он также не сможет посетить и Чемпионат мира в России.
    Легендарный футболист Пеле. Архивное фото
    RIA News Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Легендарный бразилец Пеле не сможет приехать в Россию на Чемпионат мира 2018 года, сообщает Goal.

    Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 Telstar 18
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    У 77-летнего футболиста проблемы со здоровьем – у него болит спина. Из-за этого Пеле уже пропустил несколько мероприятий, в которых планировал принять участие.

    Сообщается, что Пеле намерен работать на местном телевидении во время ЧМ-2018 в качестве эксперта. Ранее он уже озвучил свой прогноз на победителя мирового первенства.

    Напомним, ФИФА признала Пеле лучшим футболистом ХХ века. В составе сборной Бразилии он трижды становился чемпионом мира (1958, 1962, 1970). Пеле является лучшим бомбардиром в мировой футбольной истории, забил 1281 гол в 1363 матчах.

    Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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