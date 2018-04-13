Легендарный футболист не попадет на ЧМ-2018 в Россию

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Легендарный бразилец Пеле не сможет приехать в Россию на Чемпионат мира 2018 года, сообщает Goal.

У 77-летнего футболиста проблемы со здоровьем – у него болит спина. Из-за этого Пеле уже пропустил несколько мероприятий, в которых планировал принять участие.

Сообщается, что Пеле намерен работать на местном телевидении во время ЧМ-2018 в качестве эксперта. Ранее он уже озвучил свой прогноз на победителя мирового первенства.

Напомним, ФИФА признала Пеле лучшим футболистом ХХ века. В составе сборной Бразилии он трижды становился чемпионом мира (1958, 1962, 1970). Пеле является лучшим бомбардиром в мировой футбольной истории, забил 1281 гол в 1363 матчах.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.