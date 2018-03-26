Назло кондуктору... Украина собирает коалицию против ЧМ-2018

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Впереди планеты всей

Украина решила усиливать давление на Россию с помощью западных партнеров, заявил министр иностранных дел Павел Климкин 22 января, озвучивая грандиозные планы своего ведомства на 2018 год.

В качестве первой мишени украинские власти выбрали готовящийся в России ЧМ-2018, начав переговоры с федерациями футбола и фанатами о возможности бойкота чемпионата.

Формальным поводом для бойкота стало отравление экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля, в котором тут же обвинили РФ. Комментируя отравление, Климкин выразил уверенность в том, что игнорирование Мундиаля станет эффективным инструментом давления на "страну-агрессора".

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17 марта 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что был бы рад бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 года от всех стран, которые квалифицировались на Мундиаль.

"Честно говоря, я не футбольный фанат, но я хотел бы видеть всеобщий бойкот ЧМ-2018. Это важно для меня, несмотря на то, что на Российскую Федерацию накладываются и более эффективные санкции. Не верьте тем, кто утверждает, что санкции не достигают своей цели", – заявил глава государства в интервью немецкому сайту IKZ.

Хотя еще в феврале президент придерживался мнения, что футбольные болельщики должны сами решать, ехать ли им на чемпионат мира по футболу.

Как известно, украинской национальной команды не будет на чемпионате мира – она не сумела пробиться на первенство, финишировав лишь третьими в сложном отборочном секстете с исландцами и хорватами (которые и пошли дальше), а также турками, финнами и сборной Косово.

Однако еще в ходе квалификационной кампании в Украине обсуждались виды возможного бойкота ЧМ-2018.

Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) заявила, что не будет транслировать матчи чемпионат мира по футболу. А федерация футбола Украины отказалась от национальной квоты на приобретение билетов на матчи чемпионата.

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Помимо этого, в ФФУ решили не проводить аккредитацию отечественных журналистов для освещения финальной части чемпионата мира по футболу.

Бойкот ЧМ-2018

Вслед за решением Лондона отказаться от посещения официальной делегации игр, как протест против химической атаки в Солсбери, подобная тема стала предметом обсуждения и в европейских странах.

Антироссийскую эстафету подхватила Польша: президент Анджей Дуда, заявил об отказе посещать открытие чемпионата мира.

Также к подобному шагу Лондон пытается подтолкнуть руководство Франции и Германии. Однако пока французский президент Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель не решились поддержать Туманный Альбион. При этом главный кандидат на присоединение к Евросоюзу – Сербия считает некорректным устраивать политические демарши за счет спортивных соревнований.

"Не надо в спорт вмешивать политику, как это некоторые пытаются делать последние годы, – заявил посол Сербии в РФ Славенко Терзич. – От Сербии обязательно приедут представители на открытие чемпионата. А кроме того, не должен остаться без внимания матч Сербия–Бразилия в Москве. Поэтому сербские чиновники приедут в Россию летом, но кто именно, сказать точно пока не могу".

Отмечается, что вопрос рассматривается на самом высоком уровне – правительственном, но окончательное решение еще не принято.

А вот Германия и страны Европы в целом пока не спешат с таким решением.

По мнению канцлера ФРГ Ангелы Меркель, ЕС должен поддерживать связи с Россией, несмотря на инцидент со Скрипалем.

"У нас единое мнение, мы точно будем обсуждать и эту тему на заседании Совета ЕС. Но речь идет не о бойкоте чемпионата мира, речь пока идет о том, чтобы было произведено расследование", – сказала она.

Она приветствовала слова главы британского МИД Бориса Джонсона о том, что Лондон прорабатывает возможность перепроверки проб вещества, которым отравили Скрипаля, при помощи независимой стороны.

"Могу только надеяться, что Россия также будет участвовать в расследовании", — отметила глава правительства ФРГ.

Сами же футболисты равнодушно относятся в бойкоту, считая это больше политическим решением.

На днях главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что у футболистов даже не было разговоров насчет того, чтобы не ехать на ЧМ в Россию.

Комментируя заявление министра иностранных дел страны Бориса Джонсона, который сравнил Россию "с гитлеровской Германией", наставник "трех львов" отметил, что всегда чувствовал себя комфортно в РФ.

"Знаете, меня не интересует, что думает министр по этому поводу. У нас не было даже разговоров о том, что мы туда не поедем. Лично я отправлюсь на ЧМ. Я провел некоторое время в России и чувствовал себя там невероятно комфортно. Неизвестно, как будут развиваться события в июне, но сейчас ничего не мешает мне ехать туда", – приводит слова Саутгейта Goal.com.

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Напомним, чемпионат мира по футболу FIFA пройдет на 12 стадионах в 11 городах России в период с 14 июня по 15 июля. В главном международном турнире планеты, как обычно, примут участие 32 сборные.

По материалам из открытых источников интернет