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    Аналитика и комментарии

    Назло кондуктору... Украина собирает коалицию против ЧМ-2018

    Тема:

    ЧМ-2018 по футболу. На низком старте (48)

    (обновлено: )28805
    Антироссийская истерия вокруг готовящегося в России ЧМ по футболу набирает обороты. Вслед за Британией и Польшей об отказе ехать в РФ задумались в Швеции и Дании. Как всегда, не осталась в стороне Украина, призвав западные страны к бойкоту.
    Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 Telstar 18
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина 

    Впереди планеты всей

    Артем Франков
    Артем Франков, facebook
    Запрет ЧМ-2018 в Украине. "Бойкотеры" напоминают страусов - Франков

    Украина решила усиливать давление на Россию с помощью западных партнеров, заявил министр иностранных дел Павел Климкин 22 января, озвучивая грандиозные планы своего ведомства на 2018 год.

    В качестве первой мишени украинские власти выбрали готовящийся в России ЧМ-2018, начав переговоры с федерациями футбола и фанатами о возможности бойкота чемпионата.

    Формальным поводом для бойкота стало отравление экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля, в котором тут же обвинили РФ. Комментируя отравление, Климкин выразил уверенность в том, что игнорирование Мундиаля станет эффективным инструментом давления на "страну-агрессора". 

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    17 марта 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что был бы рад бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 года от всех стран, которые квалифицировались на Мундиаль. 

    "Честно говоря, я не футбольный фанат, но я хотел бы видеть всеобщий бойкот ЧМ-2018. Это важно для меня, несмотря на то, что на Российскую Федерацию накладываются и более эффективные санкции. Не верьте тем, кто утверждает, что санкции не достигают своей цели", – заявил глава государства в интервью немецкому сайту IKZ.

    Хотя еще в феврале президент придерживался мнения, что футбольные болельщики должны сами решать, ехать ли им на чемпионат мира по футболу.

    Кубок ЧМ-2018 по футболу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В сети выложили официальный гимн ЧМ-2018

    Как известно, украинской национальной команды не будет на чемпионате мира – она не сумела пробиться на первенство, финишировав лишь третьими в сложном отборочном секстете с исландцами и хорватами (которые и пошли дальше), а также турками, финнами и сборной Косово.

    Однако еще в ходе квалификационной кампании в Украине обсуждались виды возможного бойкота ЧМ-2018.

    Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) заявила, что не будет транслировать матчи чемпионат мира по футболу. А федерация футбола Украины отказалась от национальной квоты на приобретение билетов на матчи чемпионата. 

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    Помимо этого, в ФФУ решили не проводить аккредитацию отечественных журналистов для освещения финальной части чемпионата мира по футболу.

    Бойкот ЧМ-2018

    Вслед за решением Лондона отказаться от посещения официальной делегации игр, как протест против химической атаки в Солсбери, подобная тема стала предметом обсуждения и в европейских странах. 

    Антироссийскую эстафету подхватила Польша: президент Анджей Дуда, заявил об отказе посещать открытие чемпионата мира.

    Логотип чемпионата мира по футболу 2018 года
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Украина и ЧМ-2018: игнорировать, нельзя транслировать

    Также к подобному шагу Лондон пытается подтолкнуть руководство Франции и Германии. Однако пока французский президент Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель не решились поддержать Туманный Альбион. При этом главный кандидат на присоединение к Евросоюзу – Сербия считает некорректным устраивать политические демарши за счет спортивных соревнований.

    "Не надо в спорт вмешивать политику, как это некоторые пытаются делать последние годы, – заявил  посол Сербии в РФ Славенко Терзич. От Сербии обязательно приедут представители на открытие чемпионата. А кроме того, не должен остаться без внимания матч Сербия–Бразилия в Москве. Поэтому сербские чиновники приедут в Россию летом, но кто именно, сказать точно пока не могу". 

    Отмечается, что вопрос рассматривается на самом высоком уровне – правительственном, но окончательное решение еще не принято. 

    А вот Германия и страны Европы в целом пока не спешат с таким решением. 

    По мнению канцлера ФРГ Ангелы Меркель, ЕС должен поддерживать связи с Россией, несмотря на инцидент со Скрипалем.

    "У нас единое мнение, мы точно будем обсуждать и эту тему на заседании Совета ЕС. Но речь идет не о бойкоте чемпионата мира, речь пока идет о том, чтобы было произведено расследование", – сказала она. 

    Она приветствовала слова главы британского МИД Бориса Джонсона о том, что Лондон прорабатывает возможность перепроверки проб вещества, которым отравили Скрипаля, при помощи независимой стороны.

    Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 Telstar 18
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    ЧМ-2018 в РФ и Украина: смотришь футбол - получи приговор!

    "Могу только надеяться, что Россия также будет участвовать в расследовании", — отметила глава правительства ФРГ.

    Сами же футболисты равнодушно относятся в бойкоту, считая это больше политическим решением.

    На днях главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что у футболистов даже не было разговоров насчет того, чтобы не ехать на ЧМ в Россию. 

    Комментируя заявление министра иностранных дел страны Бориса Джонсона, который сравнил Россию "с гитлеровской Германией", наставник "трех львов" отметил, что всегда чувствовал себя комфортно в РФ.

    "Знаете, меня не интересует, что думает министр по этому поводу. У нас не было даже разговоров о том, что мы туда не поедем. Лично я отправлюсь на ЧМ. Я провел некоторое время в России и чувствовал себя там невероятно комфортно. Неизвестно, как будут развиваться события в июне, но сейчас ничего не мешает мне ехать туда", – приводит слова Саутгейта Goal.com.

    ***

    Напомним, чемпионат мира по футболу FIFA пройдет на 12 стадионах в 11 городах России в период с 14 июня по 15 июля. В главном международном турнире планеты, как обычно, примут участие 32 сборные.

    По материалам из открытых источников интернет 

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