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    Страны Скандинавии обсуждают возможность бойкота ЧМ в России - СМИ

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (84)

    (обновлено: )13512
    Чиновники Исландии могут присоединиться к бойкоту ЧМ-2018, если Великобритания объявит его. Подобный вариант рассматривают правительства Дании и Швеции.
    Логотип чемпионата мира по футболу 2018 года
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Правительства Швеции и Дании рассматривают возможность бойкота чемпионата мира по футболу, который с 14 июня по 15 июля пройдет в России.

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    Представитель МИД Швеции заявил агентству AFP, что отказ официальных лиц от посещения ЧМ был вынесен на обсуждение.

    В датском министерстве заявили, что вопрос о бойкоте рассматривается, но решения пока не было.

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    Кроме того, ранее исландские СМИ со ссылкой на главу МИД страны Гудлаугура Тор Тордарсона сообщили, что чиновники Исландии могут присоединиться к бойкоту ЧМ-2018, если Великобритания объявит его. Отмечалось, что это связано с ситуации с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ РФ Скрипаля и его дочери.

    Как сообщалось, министр иностранных дел Павел Климкин призвал Запад к бойкоту ЧМ-2018 в России в ответ на отравление Скрипаля.

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери. В качестве ответной меры Мэй выбрала высылку российских дипломатов. При этом Британия попросила отправить домой более трети российского дипсостава. Всего в Великобритании работают 58 российских дипломатов.

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