Хроника 14 марта: спортивный бойкот России, дипвойна Британии и РФ

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 14 марта, Украина объявила бойкот соревнованиям в России, Кабмин ввел эмбарго на удобрения из РФ, а МИД подготовил для Порошенко предложения по договору о дружбе с РФ. Помимо этого вчера Нацбанк представил новые монеты, которыми заменит банкноты. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Украина объявила бойкот соревнованиям в России

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в любых соревнованиях на территории России. По его словам, соревнования в России являются "опасными" для украинских спортсменов. Он также призвал международные федерации не назначать соревнования на территории РФ.

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Эмбарго на удобрения из РФ

Кабмин Украины принял решение ввести временное эмбарго на поставки минеральных удобрений из России, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Киев пытается диверсифицировать поставки азотных удобрений, чтобы снизить зависимость от импорта из РФ, однако, как заявил в феврале первый вице-премьер — глава украинского Минэкономразвития Степан Кубив, российские удобрения продолжают поступать через Белоруссию и другие страны СНГ.

МИД подготовил для Порошенко предложения по договору о дружбе с РФ

МИД Украины подготовил для президента страны Петра Порошенко ряд предложений по договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве. Однако какого-то окончательного решения по будущему договору МИД не принял, "поскольку окончательное решение принимает президент".

Визит Путина в Крым

В среду, 14 марта, президент РФ Владимир Путин прибыл в Крым в преддверии годовщины со дня проведения "референдума" о статусе полуострова. Государственный департамент США резко отреагировал на сделанные в Крыму заявления Путина. Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что жители Крыма были вынуждены голосовать под "тщательным осмотром вооруженных российских войск".

Польша заявила о готовности заключить новый газовый контракт с Украиной

Польская PGNiG охотно заключит с "Нафтогазом Украины" еще один срочный контракт на поставки газа в апреле, заявил председатель правления польской нефтегазовой компании Петр Вожняк. После прекращения "Газпромом" поставок в Украину, PGNiG и "Нафтогаз" заключили срочный контракт на поставку 60 миллионов кубометров газа в Украину в течение марта.

Суд обязал НАБУ расследовать дело Турчинова

Экс-заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин сообщил, что Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ возобновить расследование в отношении секретаря СНБО Александра Турчинова о миллиардных хищениях, а также завести дело о незаконном вмешательстве в работу журналистов. По его словам, антикоррупционное бюро попыталось "потерять" дело о хищении Турчиновым и выводе в офшоры почти одного миллиарда долларов из "Родовид-банка".

Рада узаконила половые отношения с 16-летнего возраста

Верховная Рада приняла в целом закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации. Отныне изнасилование несовершеннолетнего неестественным способом карается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет. Также закон запрещает добровольные половые отношения между совершеннолетними и теми, кому нет 16-ти лет.

В Минске договорились о восстановлении мобильной связи Контактная группа по Донбассу договорилась об алгоритме восстановления мобильной связи на неподконтрольной Киеву территории региона, заявила в среду Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске, экс-президента Украины Леонида Кучмы. По ее словам, работу по восстановлению связи будет проводить компания "Vodafone-Украина" при участии ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства.

Кабмин решил платить деньги вместо льгот на проезд

Правительство одобрило монетизацию льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах. Вместо права на неоплачиваемый проезд человек с льготами будет получать ежемесячно денежный эквивалент — 30 поездок по средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте.

Нацбанк прекращает выпуск мелких монет

Национальный банк Украины принял решение прекратить выпуск монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Также в НБУ объявили о замене бумажных банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Бумажные деньги номиналом до 10 гривен будут в обращении параллельно с монетами, однако их не будут выпускать снова. По данным госстата Украины, инфляция в стране в 2017 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году.

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Лондон потребовал высылки российских дипломатов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля высылает более трети сотрудников посольства России в стране — 23 человека, а также дает им неделю на сборы. Министерство иностранных дел России считает меры, анонсированные премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в адрес России, враждебными и нацеленными на серьезное обострение отношений.

Меркель опять стала канцлером Германии

Ангела Меркель в четвертый раз была избрана бундестагом на пост главы правительства Германии. Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выдвинул кандидатуру Меркель для переизбрания на пост канцлера. Итоги тайного голосования были встречены депутатами долгими и продолжительными аплодисментами.

В Украине 14 марта отмечается День добровольца. Основной целью празднования является чествование мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействие дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиление общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований.