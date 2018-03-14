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    Меркель избрана канцлером Германии

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    Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии (54)

    (обновлено: )29322
    По словам глава немецкого парламента Вольфганга Шойбле, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана канцлером.
    Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Ангела Меркель в четвертый раз избрана бундестагом на пост главы правительства Германии.

    Ангела Меркель
    Сайт президента Украины
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    "Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана канцлером", — заявил глава бундестага Вольфганг Шойбле.

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    Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выдвинул кандидатуру Меркель для переизбрания на пост канцлера. Итоги тайного голосования были встречены депутатами долгими и продолжительными аплодисментами. На почетной трибуне в бундестаге присутствуют ее супруг Йоахим Зауэр и 89-летняя мать Меркель Герлинд Каснер.

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