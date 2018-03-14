Меркель избрана канцлером Германии

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Ангела Меркель в четвертый раз избрана бундестагом на пост главы правительства Германии.

"Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана канцлером", — заявил глава бундестага Вольфганг Шойбле.

Читайте также: На войне, как на войне. Трамп определил ввозные пошлины на сталь и алюминий

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выдвинул кандидатуру Меркель для переизбрания на пост канцлера. Итоги тайного голосования были встречены депутатами долгими и продолжительными аплодисментами. На почетной трибуне в бундестаге присутствуют ее супруг Йоахим Зауэр и 89-летняя мать Меркель Герлинд Каснер.