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    Бундестаг Германии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 40
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    Здание Бундестага в Берлине
    В немецком парламенте жестко раскритиковали идею отмены санкций против России
    02:34 19.02.2018
    325США - Россия: санкции преткновения
    По словам представительницы "Зеленых" Катрин Горинг-Эккардт, пока Россия нарушает международное право, нельзя говорить о смягчении экономических санкций ЕС.
    Ангела Меркель. Архивное фото
    Меркель возобновляет попытки договориться о коалиции
    05:59 27.11.2017
    268Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии
    На этой неделе в переговорах должны принять участие лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц (Martin Schulz) и Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеегофер (Horst Seehofer).
    Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
    ФРГ в политическом тупике и выхода нет
    13:03 20.11.2017
    380Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии
    Какой бы вариант не выбрала Меркель, ее дорога лежит к президенту. Если она решит создать правительство меньшинства, глава государства должен предложить бундестагу ее кандидатуру для избрания на пост канцлера.
    Как результаты выборов в Германии отразятся на Украине — мнение Рудякова. Видео
    Как выборы в Германии отразятся на Украине - эксперт 
    00:27 01.10.2017
    273Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии
    По словам политолога Павла Рудякова, после выборов в Германии канцлер Ангела Меркель будет вынуждена в большей степени заниматься Европой, чем Германией.
    Парламентские выборы в Германии
    ЦИК Германии сообщил окончательные результаты выборов в бундестаг
    05:50 25.09.2017
    839Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии
    По данным немецкого центризбиркома, альянс ХДС/ХСС выигрывает парламентские выборы в Германии, набрав 33% голосов, на втором месте Социал-демократическая партия Германии с 20,5% голосов, правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в бундестаг с 12,6% голосов.
    Андреас Умланд
    Политолог: после выборов немцев ждет неприятное зрелище в бундестаге
    05:11 25.09.2017
    1278Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии
    По словам немецкого политолога Андреаса Умланда, изменится парламент в том смысле, что в первый раз с 50-х годов в бундестаге будет радикально-правая, право-популистская партия.
    Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель
    Меркель выиграла выборы в бундестаг в своем избирательном округе
    02:56 25.09.2017
    78Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии
    Канцлер Германии и лидер ХДС Ангела Меркель выиграла свой округ в земле Мекленбург, набрав 44%. На втором месте в этом округе - кандидат от "Альтернативы для Германии" Лайф-Эрик Хольм с 19,2%.
    Парламентские выборы в Германии
    Блок Меркель лидирует по данным подсчета голосов в 227 избирательных округах
    01:58 25.09.2017
    97Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии
    По данным ЦИК, Христианско-демократический союз (ХДС) по главе с канцлером Ангелой Меркель набирает 26,5% голосов, ее ключевой партнер баварская партия ХСС - 7,9% голосов.
    Немцы протестуют против вхождения в парламент Альтернатива для Германии
    Немцы протестуют против вхождения в парламент правой партии
    00:51 25.09.2017
    256Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии
    Около 400 человек собрались на демонстрацию в Кельне. Во Франкфурте-на-Майне, чтобы выразить свое недовольство, на улицы вышли 300 человек. В Дюссельдорфе около 100 человек собрались перед зданием ратуши с баннером "Не уступим ни пяди расизму".
    Парламент Германии одобрил однополые браки
    Депутат ХДС об однополых браках: яблоки и груши это не одно и то же
    19:13 30.06.2017
    163
    В пятницу 30 июня бундестаг большинством голосов одобрил законопроект, признающий однополые браки. Примечательно, что сама канцлер Германии отдала свой голос против принятия законопроекта.
    Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер на заседании в Бундестаге. Архивное фото
    Выборы нового президента ФРГ пройдут в воскресенье в Берлине
    06:04 12.02.2017
    432
    Президента выберет Федеральное собрание, оно состоит из 630 депутатов бундестага и 630 представителей федеральных земель страны — всего 1 тысяча 260 человек.
    Здание Бундестага в Берлине
    Бундестаг легализовал использование марихуаны в медицинских целях
    23:01 19.01.2017
    73
    Страховые кассы будут оплачивать лечение марихуаной пациентам, страдающим от сильных хронических болей, а также от последствий химиотерапии. Применение марихуаны будет строго регламентировано по предписанию врача.
    Депутат фракции Левой партии в Бундестаге Андрей Хунко
    Штайнмайер и Донбасс: ошибки немецкого политика
    08:01 28.11.2016
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    Действия Штайнмайера в 2014 году, а также его коллег из Франции и Польши депутат Бендестага Хунко объясняет тем, что западные политики ставили геополитическую цель: вовлечь Украину в сферу влияния Запада.
    Мартин Шульц
    Шульц уходит: кто станет новым главой Европарламента? Прогноз эксперта
    11:26 25.11.2016
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    Политический эксперт Андрей Видишенко в эфире "ГС" спрогнозировал: велика вероятность, что будущим главой Европарламента станет фигура не из социал-либерального фланга европейского политикума.
    Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
    Депутат бундестага Андрей Хунко: Не считаю Штайнмайера министром-миротворцем
    12:35 16.11.2016
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    Франк-Вальтер Штайнмайер – неподходящий кандидат на должность федерального президента, считает депутат немецкого бундестага от партии Левые Андрей Хунко.
    Здание Бундестага в Берлине
    В бундестаге подтвердили намерение ввести новые санкции против РФ
    11:04 07.10.2016
    680США - Россия: санкции преткновения
    Депутат немецкого парламента Норберт Реттген, комментируя ситуацию в Сирии, обрушился с резкой критикой на правительства европейских стран за то, что они, по его словам, не желают делать того, что совершенно необходимо.
    Юрий Павленко и глава бундестага Норберт Ламмерт
    "Оппоблок" передал главе бундестага план по реализации "Минска-2"
    18:56 29.09.2016
    569Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Депутат Рады от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко отметил, что парламент должна включиться в процесс урегулирования конфликта в Донбассе, для чего нужно создать межфракционную группу по реинтеграции Донбасса.
    Гендерное разнообразие в бундестаге. Видео
    Немецкий политик поздоровался с людьми более 40 полов 
    05:53 23.06.2016
    912
    Штеффен Кенигер выступил против законопроектов об "Увеличении гендерного разнообразия и против гомофобии в земле Бранденбург" и "За предоставление равных прав всем меньшинствам земли Бранденбург".
    На заседании Бундестага. Архивное фото
    Одиннадцать депутатов в ФРГ с турецкими корнями охраняет полиция
    06:17 12.06.2016
    254
    Решение обеспечить депутатам усиленную охрану было принято на совещании берлинской городской, федеральной и уголовной полиции ФРГ.
    Флаг Турции
    Посол ФРГ в Турции отозван в связи с признанием геноцида армян
    15:46 02.06.2016
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    Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что официальная Анкара отзывает для консультации своего посла в Германии в связи с решением, принятым бундестагом.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Здание Бундестага в Берлине
    В немецком парламенте жестко раскритиковали идею отмены санкций против России
    02:34 19.02.2018
    325
    По словам представительницы "Зеленых" Катрин Горинг-Эккардт, пока Россия нарушает международное право, нельзя говорить о смягчении экономических санкций ЕС.
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