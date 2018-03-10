На этой неделе в переговорах должны принять участие лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц (Martin Schulz) и Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеегофер (Horst Seehofer).
Какой бы вариант не выбрала Меркель, ее дорога лежит к президенту. Если она решит создать правительство меньшинства, глава государства должен предложить бундестагу ее кандидатуру для избрания на пост канцлера.
По данным немецкого центризбиркома, альянс ХДС/ХСС выигрывает парламентские выборы в Германии, набрав 33% голосов, на втором месте Социал-демократическая партия Германии с 20,5% голосов, правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в бундестаг с 12,6% голосов.
Около 400 человек собрались на демонстрацию в Кельне. Во Франкфурте-на-Майне, чтобы выразить свое недовольство, на улицы вышли 300 человек. В Дюссельдорфе около 100 человек собрались перед зданием ратуши с баннером "Не уступим ни пяди расизму".
Страховые кассы будут оплачивать лечение марихуаной пациентам, страдающим от сильных хронических болей, а также от последствий химиотерапии. Применение марихуаны будет строго регламентировано по предписанию врача.
Действия Штайнмайера в 2014 году, а также его коллег из Франции и Польши депутат Бендестага Хунко объясняет тем, что западные политики ставили геополитическую цель: вовлечь Украину в сферу влияния Запада.
Депутат немецкого парламента Норберт Реттген, комментируя ситуацию в Сирии, обрушился с резкой критикой на правительства европейских стран за то, что они, по его словам, не желают делать того, что совершенно необходимо.
Депутат Рады от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко отметил, что парламент должна включиться в процесс урегулирования конфликта в Донбассе, для чего нужно создать межфракционную группу по реинтеграции Донбасса.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".