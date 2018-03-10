256

Около 400 человек собрались на демонстрацию в Кельне. Во Франкфурте-на-Майне, чтобы выразить свое недовольство, на улицы вышли 300 человек. В Дюссельдорфе около 100 человек собрались перед зданием ратуши с баннером "Не уступим ни пяди расизму".