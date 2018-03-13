С третей попытки... В ФРГ подписано коалиционное соглашение

РИА Новости Украина

Действующий канцлер ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер и исполняющий обязанности сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц подписали в Берлине коалиционное соглашение о создании нового правительства ФРГ.

Трансляцию церемонии в прямом эфире вел телеканал Phoenix.

В среду в бундестаге состоится избрание Ангелы Меркель канцлером ФРГ, затем президент Франк-Вальтер Штайнмайер должен назначить министров нового правительства по представлению канцлера. Выборы Меркель практически предрешены — "большая коалиция" в составе ХДС, ХСС и СДПГ имеет большинство в немецком парламенте, пишут РИА Новости.

На утреннем брифинге все трое лидеров заявили, что рассчитывают, что правительство сможет отработать полный легислатурный период, то есть четыре года.

Меркель подчеркнула, что видит цель работы нового кабинета в "повышении благосостояния всех людей в Германии", укреплении безопасности, а также в развитии европейской компоненты — канцлер перечислила, в частности, такие темы, как стабилизация евро, усилия в области обороны в рамках НАТО и ЕС, а также проведение общей внешней политики "в отношении трансатлантического союза, а также отношений с Россией, Китаем и другими регионами мира".

Глава ХСС Зеехофер заявил, что новое правительство представляет "интересы среднего класса" и собирается развивать "социальную экономику".

Лидер СДПГ Шольц отметил, что европейская повестка станет центральной для будущего кабинета. Вскоре он отправится вместе с Меркель в Париж для обсуждения реформы еврозоны. Шольц подчеркнул, что благосостояние Германии имеет основополагающую роль для реформы Европы и призвал к сохранению рабочих мест в стране.

С самого утра в Берлине прошли несколько брифингов, в которых приняли участие лидеры оппозиционных парламентских партий. Они выразили недовольство текстом коалиционного соглашения, которое определяет основные задачи для правительства на будущие четыре года.

"В соглашении отсутствует договоренность о введении квот для приема беженцев, беззаконие продолжается", — заявил глава фракции правой "Альтернативы для Германии" Александр Гауланд, добавив, что политика Меркель в минувшие годы в этом вопросе "привела к расколу немецкого общества".

Лидер Свободной демпартии (СвДП) Кристиан Линднер заявил, что "коалиционное соглашение уже устарело", оно не отвечает новым вызовам, например, угрозе торговой войны с США, предстоящей налоговой реформе и дигитализации.

Глава "Зеленых" Анналена Бэрбок заявила, что вопросы борьбы с изменением климата также "упущены" в тексте соглашения.

В конце сентября 2017 года в Германии прошли выборы в бундестаг, после которых начались переговоры о формировании коалиции. В Берлине 7 февраля участники переговоров представили проект коалиционного соглашения. Ранее ХДС, СДПГ и ХСС представили своих кандидатов на посты министров. Меркель будет переизбрана канцлером, пост вице-канцлера и портфель министра финансов получит Олаф Шольц. МИД возглавит социал-демократ Хайко Маас.

Коалиционный договор, подписанный в понедельник, содержит 177 страниц. В преамбуле говорится, что Германия "переживает новые политические времена и многочисленные вызовы, международные и национальные". Согласно тексту, гарантировать "в долгосрочной перспективе мир, безопасность и благополучие можно только с новым подъемом ЕС". Новое правительство обещает улучшить благосостояние граждан ФРГ, укрепить безопасность, стабильность и сплоченность общества, в том числе и на востоке страны: "особые вызовы в восточной Германии признаем как общегерманскую задачу", — в документе.

Отдельно упомянуто обеспечение равного доступа к образованию, стопроцентной занятости, совершенствование системы медицинского страхования и ухода, индексация пенсий и пособий. Подчеркивается необходимость перехода к цифровой экономике, а также к "лучшей организации и управлению миграцией и интеграцией прибывших в наше общество".

В документе указано, что в сотрудничестве с Россией можно гарантировать мир в Европе, целостность национальных границ и суверенитет всех государств на основе принципов ОБСЕ, отмечен "большой потенциал для экономического обмена и сильный интерес к сотрудничеству в области гражданского общества". Отмена европейских санкций, наложенных на РФ в связи с ситуацией вокруг Крыма и конфликта на востоке Украины, предусмотрена в обмен на реализацию минских соглашений, в Берлине традиционно заявляют о готовности обсуждать эту тему с европейскими партнерами (Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на востоке Украины и субъектом минских соглашений). Правительство настаивает на выполнении минских соглашений "как Россией, так и Украиной".

Новое правительство ФРГ выступает за полную реализацию ядерного соглашения по Ирану, недовольство которым высказывают США с тех пор, как президентом там стал Дональд Трамп. В коалиционном соглашении говорится о поддержке снятия ограничений на экономическую деятельность Тегерана, а также территориального суверенитета Сирии и Ирака.

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В Берлине намерены проводить политику, направленную на сокращение вооружений и на разоружение.

Относительно отношений с Турцией в документе заявлено, что открытие новых глав в переговорах о ее вступлении в ЕС, а также либерализация визового режима и расширение таможенного союза могут произойти только после выполнения Анкарой необходимых критериев.