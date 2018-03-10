По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, ему пришлось выполнить малоприятную, но полезную миссию - "вправить мозги" руководству фракции AfD в парламенте Нижнего Рейна-Вестфалии за вояж в Крым.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что Франк-Вальтер Штайнмайер принял приглашение президента Петра Порошенко посетить в этом году Украину. При этом дипломат не приводит никаких подробностей будущего визита.
Спустя три года после Революции Достоинства большинство украинцев не сожалеют о Майдане, даже при всех трудностях и вызовах, которые существуют сегодня, уверен посол Украины в Германии. Будет ли Украина уверенно идти тем же путем, что и сегодня?
Ранее главы МИД Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эйро озвучили план по мирному урегулированию в Донбассе, в соответствии с которым процессы по безопасности должны идти параллельно с выполнением политических условий.
Согласно информации, опубликованной послом Украины в Германии Андреем Мельником в своем микроблоге в Twitter, министр иностранных дел Павел Климкин прибыл в Берлин на переговоры в "нормандском формате".
Законопроекты о ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС представил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Владимир Гройсман принял участие в пленарном заседании немецкого Бундестага.
СБУ объявила в розыск российскую певицу Юлию Чичерину за ее выступление в Луганске. В ночь на 5 января в Одессе взорван офис "Координационного совета Евромайдана". Подробнее о главных событиях минувшего дня — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".