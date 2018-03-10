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    Андрей Мельник

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Андрей Мельник
    Киев ожидает сохранения санкций против РФ от будущего правительства ФРГ
    05:59 08.02.2018
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    Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью местным СМИ подчеркнул, что "очень важно, чтобы санкции в отношении России не были сняты".
    Андрей Мельник
    Посол Украины "вправил мозги" немецкой фракции из-за визита в Крым
    13:52 07.02.2018
    865Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, ему пришлось выполнить малоприятную, но полезную миссию - "вправить мозги" руководству фракции AfD в парламенте Нижнего Рейна-Вестфалии за вояж в Крым.
    Флаг Германии
    Санкции против России. Украинский посол заговорил о предательстве
    11:05 02.02.2018
    2219США - Россия: санкции преткновения
    По мнению посла Украины в Германии Андрея Мельника, ослабление санкций в отношении Российской Федерации со стороны Берлина означало бы "предательство Украины как жертвы российской военной агрессии".
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
    Президент ФРГ Штайнмайер принял приглашение Порошенко посетить Украину
    06:10 13.01.2018
    136
    Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что Франк-Вальтер Штайнмайер принял приглашение президента Петра Порошенко посетить в этом году Украину. При этом дипломат не приводит никаких подробностей будущего визита.
    Солист немецкой группы Scooter Эйч Пи Бакстер
    Придется испортить Scooter настроение - посол о визите группы в Крым
    16:00 04.08.2017
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    Посол Украины в Германии Андрей Мельник, комментируя визит немецкой группы в Крым, отметил, что очень скоро Украине придется "испортить хорошее настроение Эйч Пи Бакстеру".
    Андрей Мельник
    Киев ответил Берлину на критику: целесообразнее проанализировать решение СНБО
    09:12 17.03.2017
    2359Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал не делать преждевременных выводов, "которые не всегда на пользу делу". Он напомнил, что речь идет об исключительно временной мере.
    Андрей Мельник
    Интервью посла Украины газете Bild: Украина остается на мировой повестке дня
    14:12 29.11.2016
    441Европа открывает для украинцев свои границы
    Спустя три года после Революции Достоинства большинство украинцев не сожалеют о Майдане, даже при всех трудностях и вызовах, которые существуют сегодня, уверен посол Украины в Германии. Будет ли Украина уверенно идти тем же путем, что и сегодня?
    Флаг Украины и Монумент независимости
    Посол Украины в ФРГ прокомментировал заявление Эйро по минским соглашениям
    16:46 19.10.2016
    742Итоги "нормандии" и интервью Порошенко
    Ранее главы МИД Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эйро озвучили план по мирному урегулированию в Донбассе, в соответствии с которым процессы по безопасности должны идти параллельно с выполнением политических условий.
    Андреас Маурер. Архивное фото
    Посол Украины потребовал от ФРГ осудить визит немецкого депутата в Крым
    12:22 01.06.2016
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    Андреас Маурер вошел в состав делегации, которая накануне посетила полуостров. Андрей Мельник назвал визит в "оккупированный Крым" "нелегальным", а также потребовал решительного осуждения.
    Марина Порошенко
    В Киеве проводят встречу первые леди Украины и Германии
    18:15 17.01.2016
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    О встрече первой леди Украины Марины Порошенко и первой леди Германии Даниэлы Шадт написал в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.
    Флаг Германии
    Делегация из ФРГ прибывает в Украину обсудить восстановление Донбасса
    16:09 15.09.2015
    355Немирное перемирие на Донбассе.
    Делегация Германии прибывает в Украину 15 октября для согласования проектов по восстановлению Донбасса в рамках 300 миллионов евро кредитных гарантий правительства ФРГ.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин прибыл в Берлин на переговоры в "нормандском формате"
    17:29 12.09.2015
    180"Нормандский формат" и Донбасс.
    Согласно информации, опубликованной послом Украины в Германии Андреем Мельником в своем микроблоге в Twitter, министр иностранных дел Павел Климкин прибыл в Берлин на переговоры в "нормандском формате".
    Заседание Бундесрата Германии
    Верхняя палата парламента Германии ратифицировала ассоциацию Украина-ЕС
    16:00 08.05.2015
    280
    Соответствующее решение было принято в пятницу. О нем сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник. В марте соглашение было ратифицировано Бундестагом Германии.
    Памятник Бандере
    Посол Украины в Германии возложил цветы на могилу Степана Бандеры в Мюнхене
    18:46 27.04.2015
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    Также украинский дипломат разместил в сети две фотографии на фоне могильного памятника, на одной из которых он запечатлен рядом с зятем Бандеры - Андреем Куцаном.
    Переговоры в Берлине
    Переговоры в Берлине проходят жестко - посол
    22:31 13.04.2015
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    Как отмечается в сообщении, "в ходе переговоров Украина настаивает на необходимости прогресса в вопросе обмена военнопленными".
    Парламент Германии ратифицировал соглашение об ассоциации Украины с ЕС
    12:42 26.03.2015
    1331Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    Законопроекты о ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС представил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Владимир Гройсман принял участие в пленарном заседании немецкого Бундестага.
    Флаги Украины, Германии и Евросоюза
    Посол Украины в ФРГ: Берлин готов обсуждать введение миротворцев в Донбасс
    18:57 25.03.2015
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    Глава украинской дипмиссии в Германии Андрей Мельник сказал об этом после встречи спикера парламента Владимира Гройсмана и главой МИДа Германии Штайнмайером.
    Министерство иностранных дел Украины
    Украина выразила протест Германии из-за поездки немецких депутатов в ДНР
    04:04 21.02.2015
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    Посольство Украины в Берлине направило ноту протеста в МИД Германии из-за поездки двух немецких депутатов на территорию ДНР.
    Взрывв Одессе 4 января 2015
    Хроника 4 января: СБУ разыскивает Чичерину, в Одессе очередной теракт
    10:29 05.01.2015
    3011Мир в Донбассе. Попытка №2
    СБУ объявила в розыск российскую певицу Юлию Чичерину за ее выступление в Луганске. В ночь на 5 января в Одессе взорван офис "Координационного совета Евромайдана". Подробнее о главных событиях минувшего дня — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.
    Флаг Украины
    Встреча по Украине в "нормандском формате" состоится в понедельник в Берлине
    08:32 05.01.2015
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    На вопрос, будут ли участвовать во встрече в "нормандском формате" украинские представители, в пресс-службе МИДа Украины ответили: "Да, конечно".
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