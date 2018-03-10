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Спустя три года после Революции Достоинства большинство украинцев не сожалеют о Майдане, даже при всех трудностях и вызовах, которые существуют сегодня, уверен посол Украины в Германии. Будет ли Украина уверенно идти тем же путем, что и сегодня?