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    Найроби (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Акции протеста в Кении. Видео
    Массовые протесты в Кении после президентских выборов 
    01:35 12.08.2017
    93
    По данным избиркома, действующий президент Кении Ухуру Кениата победил на всеобщих выборах, набрав 54,27% голосов. Кенийская оппозиция не признает результаты выборов.
    На месте обвала шестиэтажного здания в Найроби, Кения
    При обрушении здания в столице Кении погибли 49 человек
    07:50 08.05.2016
    31
    В общей сложности 140 человек были спасены, среди них – семимесячный ребенок, которого обнаружили спустя четыре дня после инцидента. Еще 47 человек числятся пропавшими без вести.
    Взрывв Одессе 4 января 2015
    Хроника 4 января: СБУ разыскивает Чичерину, в Одессе очередной теракт
    10:29 05.01.2015
    3011Мир в Донбассе. Попытка №2
    СБУ объявила в розыск российскую певицу Юлию Чичерину за ее выступление в Луганске. В ночь на 5 января в Одессе взорван офис "Координационного совета Евромайдана". Подробнее о главных событиях минувшего дня — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.
    Кения. Архивное фото
    Жилой дом обрушился в столице Кении
    08:54 05.01.2015
    47
    Здание обрушилось в 19:00 по местному времени в воскресенье, была начата спасательная операция с участием полицейских, городских чиновников и медиков.
    Захват заложников в торговом центре Найроби (Кения), фото с места события
    Экономика Кении потеряет $200 млн доходов из-за теракта в ТЦ в Найроби
    21:55 01.10.2013
    19
    Такие оценки приводят эксперты рейтингового агентства Moody's и Всемирного совета по туризму и путешествиям. По их данным, нападение боевиков, унесшее жизни 67 человек, снизит темпы роста ВВП Кении на 0,5 процентного пункта.
    Захват заложников в торговом центре Найроби (Кения)
    Тела погибших в ТЦ в Найроби при разборе завалов не обнаружены
    20:01 27.09.2013
    6Нападение боевиков на ТЦ в Найроби
    Кенийские власти по-прежнему не сообщают число пропавших. Ранее Красный Крест заявлял, что без вести пропали 63 человека.
    Захват заложников в торговом центре Найроби (Кения)
    МВД Кении не подтвердило участие граждан США и Британии в теракте в ТЦ
    19:56 25.09.2013
    12Нападение боевиков на ТЦ в Найроби
    Власти Кении пока не могут подтвердить информацию о том, что среди напавших на торговый центр в Найроби террористов были граждане Великобритании и США, заявил глава МВД Кении Джозев Оле Ленку.
    Военные у торгового центра в Найроби, 24 сентября
    Боевики "Аш-Шабаб" заранее спрятали оружие в ТЦ в Найроби
    17:42 25.09.2013
    6Нападение боевиков на ТЦ в Найроби
    По данным американских СМИ, террористы за три месяца до нападения арендовали магазин в здании торгового центра, где спрятали автоматы и боеприпасы.
    МИД Великобритании подтвердил задержание в Кении британца
    15:12 25.09.2013
    6Нападение боевиков на ТЦ в Найроби
    МИД Великобритании подтвердил факт задержания британского гражданина в Кении по подозрению в причастности к теракту в торговом центре Westgate.
    Захват заложников в торговом центре Найроби (Кения)
    Посольство Украины в Кении просит усилить охрану диппредставительства
    14:54 25.09.2013
    30Нападение боевиков на ТЦ в Найроби
    Посол Украины в Республике Кения и Объединенной Республике Танзания Владимир Бутяга обратился к властям Кении с просьбой усилить охрану украинского посольства в связи с напряженной ситуацией в Найроби.
    Военные у торгового центра в Найроби (Кения), фото с места события.
    "Аш-Шабаб" заявляет, что в ТЦ в Кении были убиты 137 заложников
    13:45 25.09.2013
    13Нападение боевиков на ТЦ в Найроби
    Это число значительно превышает число пропавших без вести, о которых ранее сообщал Красный Крест. По данным гуманитарной организации, пропавшими числятся 63 человека. Число погибших, по официальным данным, составило 67 человек.
    Захват заложников в торговом центре Найроби (Кения)
    Взрыв прогремел в районе ТЦ в Кении, где обезвреживают взрывчатку
    16:13 24.09.2013
    14Нападение боевиков на ТЦ в Найроби
    Кенийские военные продолжают зачистку ТЦ, где, по данным СМИ, по-прежнему укрываются боевики. По информации местной полиции, силовики обнаружили в здании несколько взрывных устройств и приступили к разминированию помещений.
    Захват заложников в торговом центре Найроби, Кения
    Спецслужбы допускают причастность британки к теракту в ТЦ в Кении
    12:55 24.09.2013
    15Нападение боевиков на ТЦ в Найроби
    Британка Льютвэйт, получившая прозвище "Белая вдова", приняла ислам после замужества. Ее муж стал одним из смертников, устроивших теракт в Лондоне 7 июля 2005 года.
    Захват заложников в торговом центре Найроби (Кения)
    Боевики могут по-прежнему удерживать заложников в ТЦ в Кении
    11:50 24.09.2013
    8Нападение боевиков на ТЦ в Найроби
    Боевики по-прежнему удерживают заложников в торговом центре в столице Кении Найроби, сообщают во вторник западные информагентства со ссылкой на группировку, взявшую на себя ответственность за нападение.
    Захват заложников в торговом центре Найроби (Кения), фото с места события
    Захват заложников в торговом центре Найроби 
    10:52 24.09.2013
    50Нападение боевиков на ТЦ в Найроби
    Вооруженные люди напали на посетителей фешенебельного ТЦ Westgate в столице Кении. По состоянию на вторник, большинство заложников, захваченных боевиками, освобождены, еще около десяти человек по-прежнему удерживаются боевиками.
    Захват заложников в Кении
    Популярная кенийская радиоведущая убита при нападении на ТЦ в Найроби
    09:22 24.09.2013
    12Нападение боевиков на ТЦ в Найроби
    Адатиа-Суд работала ведущей на популярных в Кении и в других странах Африки передач радиостанций East FM, E-News, Kiss 100, X-FM, а также на телеканале Kiss TV. В момент атаки экстремистов девушка вела конкурс по кулинарии для детей в ТЦ Westgate.
    Среди напавших на торговый центр в Найроби были граждане США
    08:47 24.09.2013
    8Нападение боевиков на ТЦ в Найроби
    Министр иностранных дел Кении описала их как молодых людей в возрасте 18 - 19 лет. По ее словам, они могли быть уроженцами Сомали или какой-либо из арабских стран.
    Десятки пациентов сбежали из психиатрической больницы в Кении
    17:03 13.05.2013
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    Сорок пациентов, преодолев сопротивление охраны, сбежали из психиатрической больницы в столице Кении Найроби.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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