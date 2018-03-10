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Адатиа-Суд работала ведущей на популярных в Кении и в других странах Африки передач радиостанций East FM, E-News, Kiss 100, X-FM, а также на телеканале Kiss TV. В момент атаки экстремистов девушка вела конкурс по кулинарии для детей в ТЦ Westgate.