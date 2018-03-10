СБУ объявила в розыск российскую певицу Юлию Чичерину за ее выступление в Луганске. В ночь на 5 января в Одессе взорван офис "Координационного совета Евромайдана". Подробнее о главных событиях минувшего дня — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.
Такие оценки приводят эксперты рейтингового агентства Moody's и Всемирного совета по туризму и путешествиям. По их данным, нападение боевиков, унесшее жизни 67 человек, снизит темпы роста ВВП Кении на 0,5 процентного пункта.
Посол Украины в Республике Кения и Объединенной Республике Танзания Владимир Бутяга обратился к властям Кении с просьбой усилить охрану украинского посольства в связи с напряженной ситуацией в Найроби.
Это число значительно превышает число пропавших без вести, о которых ранее сообщал Красный Крест. По данным гуманитарной организации, пропавшими числятся 63 человека. Число погибших, по официальным данным, составило 67 человек.
Кенийские военные продолжают зачистку ТЦ, где, по данным СМИ, по-прежнему укрываются боевики. По информации местной полиции, силовики обнаружили в здании несколько взрывных устройств и приступили к разминированию помещений.
Боевики по-прежнему удерживают заложников в торговом центре в столице Кении Найроби, сообщают во вторник западные информагентства со ссылкой на группировку, взявшую на себя ответственность за нападение.
Вооруженные люди напали на посетителей фешенебельного ТЦ Westgate в столице Кении. По состоянию на вторник, большинство заложников, захваченных боевиками, освобождены, еще около десяти человек по-прежнему удерживаются боевиками.
Адатиа-Суд работала ведущей на популярных в Кении и в других странах Африки передач радиостанций East FM, E-News, Kiss 100, X-FM, а также на телеканале Kiss TV. В момент атаки экстремистов девушка вела конкурс по кулинарии для детей в ТЦ Westgate.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".