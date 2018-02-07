Посол Украины "вправил мозги" немецкой фракции из-за визита в Крым

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что провел "воспитательную беседу" с руководством партии "Альтернатива для Германии" в связи с визитом немецких депутатов в Крым.

В Крыму с официальным визитом находится делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ. В ее состав вошли депутаты от правой партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна-Вестфалии. Прокуратура возбудила дело из-за этой поездки.

"Пришлось выполнить малоприятную, но полезную миссию — вправил мозги руководству фракции AfD в парламенте Нижнего Рейна-Вестфалии за преступный вояж в Крым их авантюрных коллег: кажется, наш холодный душ подействовал. Партия публично отмежевалась от этого", — написал посол в Twitter в среду.

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 7 февраля 2018 г.

​Ранее депутат парламента Берлина от партии "Альтернатива для Германии" Увэ Бронзон (Dr. Hugh Bronson MdA) заявил, что политические круги ФРГ не оказывали давления на немецких парламентариев, решивших посетить Крым, обсуждалась сама возможность этого визита внутри партии.