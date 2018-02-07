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    Политика

    Посол Украины "вправил мозги" немецкой фракции из-за визита в Крым

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (254)

    (обновлено: )674015
    По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, ему пришлось выполнить малоприятную, но полезную миссию - "вправить мозги" руководству фракции AfD в парламенте Нижнего Рейна-Вестфалии за вояж в Крым.
    Андрей Мельник
    sharij.net

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что провел "воспитательную беседу" с руководством партии "Альтернатива для Германии" в связи с визитом немецких депутатов в Крым.

    Керченский мост, 1 февраля 2018 года
    kerchinfo.com
    Появились новые фото Крымского моста

    В Крыму с официальным визитом находится делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ. В ее состав вошли депутаты от правой партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна-Вестфалии. Прокуратура возбудила дело из-за этой поездки.

    "Пришлось выполнить малоприятную, но полезную миссию — вправил мозги руководству фракции AfD в парламенте Нижнего Рейна-Вестфалии за преступный вояж в Крым их авантюрных коллег: кажется, наш холодный душ подействовал. Партия публично отмежевалась от этого", — написал посол в Twitter в среду.

    ​Ранее депутат парламента Берлина от партии "Альтернатива для Германии" Увэ Бронзон (Dr. Hugh Bronson MdA) заявил, что политические круги ФРГ не оказывали давления на немецких парламентариев, решивших посетить Крым, обсуждалась сама возможность этого визита внутри партии.

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