Президент ФРГ Штайнмайер принял приглашение Порошенко посетить Украину

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер принял приглашение украинского коллеги посетить Украину в этом году, сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Штайнмайер принял приглашение президента Петра Порошенко посетить в этом году Украину", — написал украинский посол.

Других подробностей он не приводит, публикуя к записи свою фотографию со Штайнмайером.

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Германия входит в "нормандский формат" (Украина, ФРГ, Франция и РФ) по урегулированию конфликта в Донбассе. Предложенная нынешним президентом Германии "формула Штайнмайера" определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

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Напомним, на днях министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Евросоюз мог бы начать поэтапную отмену санкции против России при длительном перемирии в Донбассе.