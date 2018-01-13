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    Президент ФРГ Штайнмайер принял приглашение Порошенко посетить Украину

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    Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что Франк-Вальтер Штайнмайер принял приглашение президента Петра Порошенко посетить в этом году Украину. При этом дипломат не приводит никаких подробностей будущего визита.
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер принял приглашение украинского коллеги посетить Украину в этом году, сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

    Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Умланд: Штайнмайер на посту президента ФРГ будет конкурировать с главой МИД

    "Штайнмайер принял приглашение президента Петра Порошенко посетить в этом году Украину", — написал украинский посол.

    Других подробностей он не приводит, публикуя к записи свою фотографию со Штайнмайером.

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    Германия входит в "нормандский формат" (Украина, ФРГ, Франция и РФ) по урегулированию конфликта в Донбассе. Предложенная нынешним президентом Германии "формула Штайнмайера" определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

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    Напомним, на днях министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Евросоюз мог бы начать поэтапную отмену санкции против России при длительном перемирии в Донбассе.

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