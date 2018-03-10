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    Алексей Макеев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    04:35 21.05.2017
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    По информации СМИ, возможная депортация Макеева может произойти только после окончания расследования обстоятельств нападения на его дом и предшествующего этому вызывающего поведения россиянина.
    Авдеевка после обстрелов
    Генштаб и ГУР проинформировали послов G7 об обстрелах в Авдеевке
    17:42 02.02.2017
    733Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Директор политического департамента внешнеполитического ведомства Алексей Макеев сообщил, что Генштаб и Главное управление разведки доложили о ситуации послам "Семерки" и СБ ООН.
    Здание МИД Украины
    В МИД назвали основные причины сохранения дипотношений с РФ
    04:49 11.10.2016
    1669Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Как отметил директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев, контакты на любых уровнях с РФ практически отсутствуют, кроме так называемого "нормандского формата".
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД не видит оснований для встречи в "нормандском формате"
    09:35 08.09.2016
    2712Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев уточнил, что важен не сам факт встречи, а достижение результата во время переговоров по урегулированию кризиса.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД: Киев не был официально уведомлен о кандидатуре нового посла РФ
    19:15 04.08.2016
    398Украина и Россия. Минус Зурабов
    В украинском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Отсутствие посла России в Украине не является чем-то определяющим для украинско-российских отношений.
    Савченко в вышиванке в суде
    МИД: свыше 20 государств призвали РФ освободить Савченко
    20:55 09.03.2016
    691Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Директор департамента политики и коммуникаций МИД Алексей Макеев сообщил, что Павел Климкин обратился ко всем министрам иностранных дел ЕС и стран "Большой семерки" с призывом оказать давление на РФ; уже откликнулись более 20 стран.
    Здание МИД Украины
    МИД начал подготовку к переговорам по Крыму в формате "Женева плюс"
    02:52 16.02.2016
    1921Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Как сообщил директор департамента политики и коммуникаций МИД Алексей Макеев, "задачи по организации международного переговорного процесса уже есть". При этом чиновник не конкретизировал эти задачи.
    Здание МИД Украины. Архивное фото
    В МИД Украины уточнили, в качестве кого Грызлов прибыл в Киев
    02:47 12.01.2016
    3268
    Как заявил директор департамента политики и коммуникаций МИД дел Алексей Макеев, Грызлов приехал "как часть этого трехстороннего формата, который является важным механизмом для урегулирования ситуации на Донбассе".
    Павел Климкин и Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
    Климкин не обсуждал с Лавровым и Штайнмайером дату их возможной встречи - МИД
    18:53 10.08.2015
    117Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Как отмечается, уже был разговор с Лавровым и Штайнмайером. Еще планируется разговор с министром иностранных дел Франции. По состоянию на сегодня дату возможной их встречи не обговаривали.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин вылетел в Париж на встречу в "нормандском формате"
    10:34 23.06.2015
    360Переговоры по Донбассу
    Ожидается, что главы министерств иностранных дел "нормандской четверке" во вторник обсудят содействие выполнению минских соглашений по урегулированию украинского кризиса через механизм контактной группы.
    МИД Украины
    Украина не требует членства в НАТО "здесь и немедленно" - МИД
    11:39 27.05.2015
    85НАТО: надо или не надо?
    Директор политического департамента МИД Алексей Макеев подчеркнул, что в Украине необходимо реформировать весь сектор безопасности и развивать отношения со всеми странами-членами НАТО.
    Здание МИД Украины
    МИД Украины открыл горячую линию для украинцев, находящихся в Непале
    22:54 25.04.2015
    299Землетрясение в Непале
    В МИД Украины просят украинцев, которые пребывают в Непале, и их родственников обратиться на горячую линию или в посольство Украины в Индии и сообщить о месте пребывания или утрате связи.
    Здание МИД Украины
    В МИД не исключают встречи в "нормандском формате" в ближайшие 10 дней
    13:35 03.04.2015
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    Директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев уточнил, что ищется дата, которая была бы приемлемой для четырех министров.
    Здание МИД Украины
    Подписание документов на встрече в Париже не планируется - МИД
    18:36 20.02.2015
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    Директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев отметил, что "рано говорить о каких-то документах, это должно быть серьезное обсуждение".
    Ситуация в Донецке
    Украина поднимет в Париже вопросы нарушения перемирия - МИД
    18:18 20.02.2015
    745Украина: между миром и войной
    Киев также намерен обсудить вопрос о проведении миротворческой операции в Донбассе, которую инициируют украинские власти.
    Министерство иностранных дел Украины
    Украину на встрече в Берлине будет представлять замглавы МИД Пристайко
    09:59 09.02.2015
    143Минск. Встреча в "нормандском формате"
    Встреча в Берлине дипломатов МИД Украины, России, Франции и Германии состоится на уровне заместителей министров иностранных дел, украинскую сторону будет представлять Вадим Пристайко, сообщил представитель МИД Украины Алексей Макеев.
    Здание МИД Украины
    МИД Украины поддерживает призыв ОБСЕ о перемирии в районе Дебальцево
    01:17 05.02.2015
    175Минск. Встреча в "нормандском формате"
    Ранее глава ОБСЕ, сербский министр иностранных дел Ивица Дачич, призвал стороны конфликта в Донбассе установить перемирие в районе Дебальцево как минимум на три дня.
    Здание МИД Украины
    Перед переговорами глав МИД "нормандской четверки" встретятся политдиректора
    15:58 21.01.2015
    375Будет ли мир на Донбассе?
    Директор Департамента политики и коммуникаций МИД Украины проведет встречу со своими коллегами из РФ, ФРГ и Франции перед переговорами министров иностранных дел "нормандской четверки".
    Туман в Киеве
    Встреча в "нормандском формате" пройдет 9 января - МИД
    23:28 05.01.2015
    268Мир на Донбассе. Нормандский формат
    Политический директор МИД Алексей Макеев написал в Twitter, что есть основа для подписания общего документа. По его информации, 9 января в Астане для обсуждения соберутся четыре министра.
    Флаг Украины
    Встреча по Украине в "нормандском формате" состоится в понедельник в Берлине
    08:32 05.01.2015
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    На вопрос, будут ли участвовать во встрече в "нормандском формате" украинские представители, в пресс-службе МИДа Украины ответили: "Да, конечно".
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