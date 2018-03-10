Как отметил директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев, контакты на любых уровнях с РФ практически отсутствуют, кроме так называемого "нормандского формата".
Директор департамента политики и коммуникаций МИД Алексей Макеев сообщил, что Павел Климкин обратился ко всем министрам иностранных дел ЕС и стран "Большой семерки" с призывом оказать давление на РФ; уже откликнулись более 20 стран.
Как заявил директор департамента политики и коммуникаций МИД дел Алексей Макеев, Грызлов приехал "как часть этого трехстороннего формата, который является важным механизмом для урегулирования ситуации на Донбассе".
Ожидается, что главы министерств иностранных дел "нормандской четверке" во вторник обсудят содействие выполнению минских соглашений по урегулированию украинского кризиса через механизм контактной группы.
Встреча в Берлине дипломатов МИД Украины, России, Франции и Германии состоится на уровне заместителей министров иностранных дел, украинскую сторону будет представлять Вадим Пристайко, сообщил представитель МИД Украины Алексей Макеев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".