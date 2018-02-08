Киев ожидает сохранения санкций против РФ от будущего правительства ФРГ

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Власти Украины ожидают сохранения антироссийских санкций от будущего правительства Германии, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью газете Westdeutsche Zeitung.

"Мы надеемся, что Федеративная республика пустит в ход свой политический вес для того, чтобы, наконец, решить конфликт (в Украине – ред.). Очень важно, чтобы санкции в отношении России не были сняты, так как это заморозило бы конфликт", — сказал Мельник.

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В Берлине в среду прошел заключительный раунд коалиционных переговоров между альянсом ХДС/ХСС и социал-демократами о формировании правительства. По его итогам участники договорились о создании нового правительства Германии, проект коалиционного соглашения разработан, теперь он должен быть утвержден на съездах партий-партнеров, а в случае социал-демократов – всеми членами партии.

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Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией в Украине. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Украине.