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    Россия

    Санкции против России. Украинский посол заговорил о предательстве

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (656)

    (обновлено: )1156181
    По мнению посла Украины в Германии Андрея Мельника, ослабление санкций в отношении Российской Федерации со стороны Берлина означало бы "предательство Украины как жертвы российской военной агрессии".
    Флаг Германии
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Поддержка Берлином ослабления санкций против Москвы будет означать предательство Киева, считает украинский посол в Германии Андрей Мельник.

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
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    Такой шаг он назвал "легкомысленным", "эгоистичным" и "опасным для Европы".

    "Реализация этого плана означала бы предательство Украины как жертвы российской военной агрессии (…) и символизировала бы банкротство внешней политики Германии", — заявил он в интервью медиа-группе Funke.

    Между тем, по данным СМИ, об отказе от политики санкций в Германии говорят все чаще. В частности, недавно с таким предложениям выступили пять министров. Райнер Хаселофф, министр земли Саксония-Анхальт, назвал их неэффективным инструментом. В пользу постепенного ослабления ограничительных мер в случае готовности России пойти на уступки высказывался и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Похожие заявления звучали со стороны представителей Свободной демократической партии, Левых и "Альтернативы для Германии".

    На санкции в связи с многомиллиардными убытками жалуются и немецкие фирмы. Мельник, между тем, не воспринимает эту позицию всерьез: по его словам, в 2017 году экспорт из Германии в Россию увеличился на 20,4 процента.

    Ранее глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле заявил, что убытки из-за введенных санкционных ограничений между ЕС и РФ с 2014 года превысили 100 миллиардов евро. По его мнению, европейская экономика платит высокую цену за конфликт.

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