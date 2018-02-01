Госдеп США передал в конгресс документ об "успехах" санкций против РФ

Mladen ANTONOV / AFP

РИА Новости Украина

Госдепартамент США передал конгрессу доклад об эффективности антироссийских санкций, его составители утверждают, что Москва потеряла из-за санкций миллиарды долларов на оборонных контрактах.

О передаче конгрессу документа стало известно после официального закрытия федеральных учреждений в американской столице. День, в который ожидалась публикация Минфином "Кремлевского доклада", завершался удивительно тихо. Между тем, первым о том, что конгресс получил от администрации некие сведения об эффективности антироссийских санкций, сообщил сенатор-демократ Бен Кардин. Сославшись на секретность информации, он не привел детали. Вскоре, однако, о них рассказали в госдепартаменте, пишут РИА Новости.

Как заявила в связи с передачей данных в конгресс представитель госдепартамента Хезер Науэрт, санкции США уже привели к миллиардным потерям для российской оборонной сферы.

"Сегодня мы проинформировали конгресс о том, что это (санкционное — Ред.) законодательство и его реализация приостановили (военные — ред.) продажи РФ. С момента принятия законодательства CAATSA, по нашим оценкам, иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных закупок на несколько миллиардов долларов в российской оборонной промышленности", — заявила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

Закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР был подписан президентом Дональдом Трампом 2 августа 2017 года. Согласно закону, в течение полугода администрация должна была предоставить конгрессу ряд докладов о потенциальных санкциях против РФ.

Как заявил представитель госдепартамента, "с учетом длительного времени, связанного с крупными военными сделками, результаты этих усилий только начиняют быть осязаемыми". Дипломат добавил, что "с этой точки зрения, если закон работает, санкции в отношении конкретных структур или лиц не будут необходимы, поскольку законодательство само по себе является сдерживающим фактором".

Отмечая эффективность введенных ранее санкций, в госдепе не стали рассказывать, готовятся ли новые карательные меры против России.

"Как вы знаете, мы не сообщаем заранее о действиях по санкциям. Когда и если у нас будут санкции, о которых мы захотим объявить, мы так и сделаем. Говоря в общем, если санкции будут наложены, они коснутся компаний вне России, которые ответственны за значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным сектором", — сказали в дипведомстве.

Госдеп продолжает работу с соответствующими комитетами конгресса США, брифинги продолжаются. "Я не буду сообщать детали этих закрытых брифингов", — сказал представитель ведомства.

Как сообщил представитель ведомства, будущие санкции могут затронуть компании вне РФ, которые ведут бизнес с оборонной сферой России и разведкой РФ. В ведомстве отметили, что уже даже предупредили о возможности введения санкций против правительств и компаний стран, которые ведут торговые операции с Россией.

"Иностранные правительства и компании частного сектора были уведомлены, как публично, так и в частном порядке, в том числе в соответствующих случаях высокопоставленными представителями Госдепартамента и другими должностными лицами правительства США, о том, что существенные сделки с включенными в (санкционный) перечень российскими субъектами приведут к санкциям", — заявил представитель ведомства.

"Санкции должны наказывать Россию за ее действия. Предотвращая покупку российского военного оборудования другими странами, мы лишаем Россию доходов от этих сделок, которые могли быть использованы для осуществляемой ею международной кампании по враждебному влиянию и дестабилизации", — отметили в ведомстве.

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Примечательно, что осенью прошлого года США уже предполагали введение санкций против стран-партнёров России в оборонной сфере, между тем, впервые они сообщили об этом официально. Как сообщил РИА Новости представитель госдепа США, закон по антироссийским санкциям "О противодействии противникам Америки" (CAATSA) станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России.

В госдепе отметили, что санкции начнут применяться с 29 января к тем иностранным компаниям и предприятиям частного сектора, которые осуществляют "значительные сделки" с российскими компаниями, находящимися под санкциями.

В Госдепартамент в очередной раз заявили, что санкции будут оставаться в силе, пока Россия не прекратит "провокационные и дестабилизирующие" действия.

"Эти санкции будут продолжаться до тех пор, пока Россия не удовлетворит (требования — Ред.) конгресса и администрации в отношении тех действий, которые и привели к введению санкций", — заявили в госдепе.

В госдепе подчеркнули, что правительство США применяет антироссийские санкции, чтобы "оказать давление на Россию для решения наших озабоченностей, связанных с ее агрессией в Украине, вмешательством во внутренние дела других стран и нарушениями прав человека".

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией в Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.