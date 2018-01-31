Госдеп назвал основную цель санкций против РФ, связав их с Украиной

Mladen ANTONOV / AFP

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина, Татьяна Калмыкова. Конечная цель санкций США — предотвратить поступление доходов властям РФ из-за "их враждебной деятельности", заявил высокопоставленный представитель Госдепа США.

"Конечная цель — остановить важный доход, поступающий российскому правительству", — сообщил американский дипломат на брифинге.

По его словам, таким образом США хотят "напомнить о затратах и враждебной деятельности (РФ), особенно в том, что касается Украины".

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось с 29 января 2018 года.

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Согласно разделу 231 CAATSA, "другим государствам запрещается проводить значительные транзакции с оборонным и разведывательным сектором РФ".

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией в Украине, в частности в Крыму и Донбассе. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что не является стороной конфликта в Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

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Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые санкции против России будут введены "в ближайшем будущем", Вашингтон уже работает над ними.